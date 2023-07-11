В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней, гроз и крупного града

В Свердловской области 12 и 13 июля ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер с порывами до 27 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Спасатели рекомендуют отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Также в период непогоды возможно осложнение пожароопасной обстановки, поэтому нужно быть осторожными при разведении огня.

На улице нужно избегать легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, которые могут обрушиться при сильном ветре. Во время ударов молний нельзя подходить близко к электропроводке.

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