Суд оштрафовал Discord на 6 млн рублей за порнографические изображения с несовершеннолетними

Мировой суд Москвы оштрафовал на 6 млн руб. Discord за неудаление запрещенного в РФ контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Речь идет об 11 материалах, содержащих порнографический контент с несовершеннолетними.

По данным «Интерфакса», защитники Discord пояснили в суде, что сервис удалил все запрещенные материалы еще до составления протокола об административном нарушении. Сервис не удалил запрещенные материалы после получения уведомления регулятора, поскольку оно было отправлено на электронную почту, не предназначенную для таких писем. С учетом этого представители сервиса попросили назначить компании наказание ниже минимально возможного.

Сегодня, 11 июля, судебные заседания прошли также в отношении файлового хостинга Dropbox (оштрафован на 2 млн руб. за неудаление фейков об СВО) и стримингового сервиса Twitch (дважды оштрафован на 3 млн и 4 млн руб. за отказ удалять фейки об СВО).

На данный момент крупнейшие интернет-сервисы — Google, Telegram, Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в РФ), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia и другие — привлечены к ответственности за неудаление запрещенного контента.

Полина Мотызлевская