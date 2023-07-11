В Академическом районе построят лифтовый завод

Производство лифтового оборудование появится в Академическом районе Екатеринбурга. Соглашение о создании совместного предприятия в рамках выставки «Иннпором-2023» подписали Могилевский лифтостроительный завод (Белоруссия) и группа компаний «Кортрос» (застройщик Академического района).

Директор по закупкам ГК «Кортрос» Александр Копин рассказал «Ъ-Урал», что сейчас партнеры будут выбирать площадку. Для Академического района это будет первое крупное производство.

По словам господина Копина, пока мощности планируются на создание 500 единиц оборудования в год. Основная задача совместного предприятия создать инновационное, высокоскоростное оборудование (скорость лифтов — 2,5 м/с). Сначала поставки начнутся на территории Уральского федерального округа, в перспективе — в Сибирский регион.

«Наши преимущества, это, во-первых, технологичность, безопасность, во-вторых, себестоимость, которая будет формироваться в рублевой зоне. Это обеспечит стабильную себестоимость, не зависящую от колебаний валют»,— отметил Александр Копин.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 2010 года. В текущем году она проходит в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 10 по 13 июля. Главная тема — «Устойчивое производство: стратегии обновления». Страна-партнер — Белоруссия.

Артем Путилов

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