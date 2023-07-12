Гормон для всех един

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу скандально известной южноафриканской легкоатлетки, двукратной олимпийской чемпионки Кастер Семени, добивающейся отмены правил Международной федерации легкой атлетики (World Athletics, WA), ограничивающих участие в женских соревнованиях спортсменок с неестественно высоким уровнем тестостерона. ЕСПЧ отметил, что в ходе предыдущих процессов — в Спортивном арбитражном суде (CAS) и в Федеральном суде Швейцарии — были нарушены права Семени на эффективную правовую защиту, не учтены важные для дела обстоятельства. Вердикт ЕСПЧ не ведет к немедленному пересмотру регламента WA, о чем федерация уже уведомила в официальном заявлении, однако он дает бегунье шанс продолжить тяжбу, имея на руках более сильные карты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Многие соперницы Кастер Семени (в центре) открыто заявляли, что считают несправедливым тот факт, что ей разрешают состязаться в женских турнирах

Фото: Phill Magakoe / AFP Многие соперницы Кастер Семени (в центре) открыто заявляли, что считают несправедливым тот факт, что ей разрешают состязаться в женских турнирах

Фото: Phill Magakoe / AFP

Во вторник Европейский суд по правам человека обнародовал решение по жалобе, поданной южноафриканской легкоатлеткой, двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 м (Лондон-2012, Рио-де-Жанейро-2016) Кастер Семеней на действия швейцарских властей. Кастер Семеня настаивала на том, что подверглась дискриминации из-за действий WA, внедрившей ограничения на участие в женских турнирах для спортсменок с неестественно высоким уровнем содержания тестостерона, и при этом была лишена возможности эффективно отстаивать свои права. Коллегия судей минимальным перевесом голосов (четыре против трех) поддержала жалобу Семени. В решении ЕСПЧ отмечается, что в ходе двух других процессов — в CAS и подтвердившем его решение Федеральном суде Швейцарии (высшая судебная инстанция страны) — Семеня действительно была лишена права на эффективную правовую защиту. Суд пришел к выводу, что заявительнице не были в полной мере обеспечены институциональные и процедурные права, что не позволило ей добиться эффективного разбирательства по ее искам. При этом, учитывая важность дела для Семени, оно должно быть рассмотрено со всей тщательностью, чего, однако, не случилось. Что особенно важно, ЕСПЧ отметил, что судьи CAS не учли в полной мере значимые аспекты дела, в частности побочные эффекты, которые может иметь направленная на снижение уровня тестостерона терапия, а самое главное, доказательств того, что повышенный уровень тестостерона действительно дает преимущество (это был ключевой аргумент WA, когда внедрялись ограничения), было недостаточно. Суд также предписал правительству Швейцарии компенсировать Семене €60 тыс. расходов, понесенных на участие в процессе.

Обращение в ЕСПЧ было для Семени последним шансом в ее затянувшемся противостоянии с WA, взявшей однозначный курс на защиту целостности женского спорта. У Семени когда-то была диагностирована гиперандрогения (синдром, при котором за счет повышенного содержания мужских гормонов у женщин появляются характерные для мужчин признаки), а многие ее соперницы открыто заявляли, что считают несправедливым тот факт, что ей разрешают состязаться в женских турнирах. Тем не менее долгое время южноафриканская спортсменка на них допускалась, выиграв две Олимпиады на любимой 800-метровке и еще трижды первенствовав на чемпионатах мира. Однако в 2018 году WA ввела лимит по уровню тестостерона в крови спортсменок, выступающих на дистанциях от 400 м до 1 мили. Семеня в него не укладывалась, понижать тестостерон не захотела (она пыталась переключиться на дистанцию 5000 м, но без успеха) и в итоге обратилась в CAS. Однако арбитраж, а затем и Федеральный суд Швейцарии встали на сторону WA.

А в начале этого года WA еще больше ужесточила правила допуска к женским турнирам лиц, у которых выявлены нарушения в половом развитии (DSD). Было решено, что спортсменки с DSD смогут участвовать в женских соревнованиях только при условии, что они будут в течение двух лет поддерживать уровень тестостерона в крови ниже 2,5 нмоль/л (у абсолютного большинства женщин показатели тестостерона составляют 0,12–1,79 нмоль/л). Прежние правила были гораздо мягче. Верхней планкой уровня тестостерона были 5 нмоль/л в течение 12 месяцев.

Теперь, однако, у Кастер Семени появляется шанс продолжить тяжбу. Отметим, что прямого влияния на оспариваемый регламент WA решение ЕСПЧ не имеет. Неудивительно, что федерация сразу же заявила, что «остается при мнении, что регулирование для лиц с DSD необходимо и обосновано для защиты женского спорта, что подтвердили CAS, Федеральный суд Швейцарии, решения которых основывались на доказательствах и выводах экспертов». Однако Семеня может добиваться еще одного рассмотрения дела в Федеральном суде Швейцарии, которому придется учитывать позицию ЕСПЧ и как минимум подвергнуть более глубокому анализу основания, по которым были введены ограничения для лиц с DSD. ЕСПЧ ведь прямо поставил под сомнение обоснованность выводов экспертов, на которые ссылается WA. Но учитывая, насколько медленно идут такие процессы, нельзя исключать, что к моменту, когда будет вынесено окончательное решение, оно в любом случае будет неактуальным для спортивной карьеры Семени. Времени, чтобы квалифицироваться на Игры-2024 в Париже, у нее остается совсем немного, а к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе ей будет уже 37 лет.

Однако и помимо Кастер Семени в легкой атлетике хватает спортсменок, попавших под воздействие регламента WA. В частности, намибийская бегунья Кристин Мбома (серебряный призер Токио-2020 в беге на 200 м) сообщила, что ее не допустили к забегам на 400 м из-за правил WA. В необходимости следить за уровнем тестостерона признавалась и Франсин Нийонсаба (Бурунди). По иронии судьбы в Рио-де-Жанейро на 800-метровке она была второй, то есть сразу за Семеней. При этом в WA отмечают, что спортсменок с DSD в спорте «есть какое-то количество». Ни точных цифр, ни имен федерация не называет.

Александр Петров