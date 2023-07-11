Тюремный срок Элизабет Холмс сокращен на полтора года

Срок тюремного заключения основательницы американского стартапа Theranos Элизабет Холмс сокращен на полтора года, сообщает The Guardian со ссылкой на записи в реестре Федерального бюро тюрем США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элизабет Холмс

Фото: Go Nakamura / Reuters Элизабет Холмс

Фото: Go Nakamura / Reuters

В ноябре 2022 года Элизабет Холмс была приговорена федеральным судом в Сан-Хосе (штат Калифорния) к 135 месяцам тюремного заключения (11 лет 2 месяца). Она была признана виновной в обмане инвесторов и должна возместить им ущерб, оцененный судом в $121 млн. Несколько попыток отсрочить начало тюремного заключения с помощью апелляций результатов не дали, и в конце мая Элизабет Холмс прибыла в тюрьму в Техасе для отбывания срока за мошенничество.

Датой ее выхода из тюрьмы сейчас значится 29 декабря 2032 года. Согласно новым данным, она пробудет в тюрьме только 9 лет 6 месяцев и 29 дней.

В бюро тюрем подтвердили факт сокращения тюремного срока для Элизабет Холмс, однако отказались раскрыть причину коррекции срока, сославшись на неприкосновенность частной жизни и безопасность заключенных.

Скандал вокруг Theranos разразился осенью 2015 года. Тогда в The Wall Street Journal вышла статья, рассказывающая о том, что устройство стартапа, которое, как заявляла сама компания, должно производить 240 анализов на основании одной капли крови, на самом деле могло сделать всего 15 анализов. При этом даже сами сотрудники лаборатории Theranos сильно сомневались в точности этих анализов. Ложью оказались и заявления о получении одобрения регуляторов США для использования устройства в американской армии. Летом 2018 года прокуратура Северного округа штата Калифорния после собственного расследования предъявила обвинения в мошенничестве Элизабет Холмс, а также Рамешу Балвани, ее бывшему гражданскому мужу и генеральному директору Theranos. Тот в апреле текущего года начал отбывать свой 13-летний тюремный срок.

Подробнее о деле Холмс — в материале «Ъ» «И не Холмс, и не Джобс, а так».

Кирилл Сарханянц