Всемирный шансонье

В издательстве «Инфра-М» вышла книга воспоминаний Ольги Герасимовой-Фернандес «Нильда Фернандес: Чуть выше правил», посвященная ее супругу, франко-испанскому шансонье Нильде Фернандесу. Эта книга — взгляд женщины на своего возлюбленного и одновременно взгляд европейского художника на Россию, которую он полюбил всей душой и многое про нее понял. Воспоминания прочитал Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Герасимова. Нильда Фернандес: Чуть выше правил.— М.: «Инфра-М», 2023.

Фото: НИЦ ИНФРА-М Ольга Герасимова. Нильда Фернандес: Чуть выше правил.— М.: «Инфра-М», 2023.

Фото: НИЦ ИНФРА-М

Нильда Фернандес и сам написал когда-то книгу мемуаров. Но это не помешает поклонникам певца, да и не только им, с интересом поглощать истории, которые зафиксировала теперь Ольга Герасимова. В ее книге можно проследить за тем, как в Россию, открывшую свои двери для западных артистов, приезжает один из самых талантливых европейских сонграйтеров, как он открывает страну для себя, общаясь с людьми в самых разных декорациях, от Кремля до станции метро «Выхино».

Тема экспатов, «запавших» на Россию в 1990-е — начале 2000-х, достойна множества книг. В страну влюблялись как безбашенные журналисты, вроде издателей газеты Exile, так и музыканты, нашедшие здесь, подобно Дэвиду Брауну из группы Brazzaville, новую, благодарную и чуткую публику. Кстати, Нильда Фернандес родом из Барселоны, где проводит свою жизнь калифорниец Браун. На каком-то тонком энергетическом уровне город, где не бывает снега, резонирует с холодной Россией.

Герасимова начинает историю о Нильде Фернандесе с его сотрудничества с Борисом Моисеевым, которое сложилось вскоре после того, как Фернандес решил поближе познакомиться с Россией и придумал серию концертов «Французские сезоны». Для России Нильда Фернандес одновременно был просветителем, который представил местной публике великих шансонье Жоржа Мустаки и Клода Нугаро, и частью местного эстрадного сообщества, в которое он вошел благодаря дуэтам с Борисом Моисеевым «День и ночь» и «Когда забудешь ты меня». Фернандеса с его огромной страстью к жизни во всех ее проявлениях интересовала и возможность выстроить новые культурные мосты между Россией и Францией, и шанс исследовать огромную страну в ходе бесконечных турне.

Этот опыт был бесценен. Ольга Герасимова пишет: «Когда во Франции кто-то рассказывал Нильде об "акулах французского шоу-бизнеса", он только отмахивался: "Вы когда-нибудь видели переговоры по-русски? Сейчас я вам расскажу казус Пригожина—Руссо...» Громкий конфликт продюсера Иосифа Пригожина и певца Авраама Руссо сейчас волнует только преданных фанатов последнего, а меж тем в середине 2000-х он был одной из благодатнейших тем желтой прессы.

Он смог полюбить Россию, не теряя здравого смысла и понимая всю причудливость ее устройства. Когда французы критиковали ее в его присутствии, он говорил: «Представителям страны, в которой после Великой французской революции к власти пришел, извините, император, нужно быть чуточку скромнее в своих категоричных суждениях».

Даже те, кто следил за творчеством Нильды Фернандеса, не были толком знакомы с его убеждениями и изгибами его биографии, не понимали масштаба этой фигуры. Фактически в один и тот же период он уговаривал Земфиру (признана в РФ иноагентом) начать карьеру во Франции (куда ее в итоге и привела судьба), а Джейн Биркин — приехать с гастролями в Россию. Вдова Сержа Генсбура отказывалась, так как была одним из самых яростных противников войны в Чечне, а Фернандес говорил ей: «Нельзя ставить знак равенства между правительством и народом. Ради тех, кто тебя ждет, ради Сержа и его памяти ты должна приехать на родину его предков».

На страницах книги «Чуть выше правил» обнаруживается много героев московской светской хроники 2000-х, и в их числе те, кого теперь требуется упоминать с уточняющими фразами об иноагентстве. В ту пору они строили новую Москву вместе с зависшими в российской столице иностранцами, полюбившими ее до такой степени, что сами не отказались бы от статуса «агентов Москвы».

«В Москве утренний кофе он (Фернандес.— “Ъ”) пил в "Летчике", "Эстерхази" на Солянке или в "Шоколаднице" на "Октябрьской". Встречи назначал в лобби "Марриотта" на "Маяковской", в "Курвуазье" на "Сухаревской", "Белом солнце пустыни" или "Тифлисе". А для души мы ходили в "Маму Зою" на причале Фрунзенской набережной, в ресторанчики парка Горького и в два наших любимых ресторана на Николиной Горе…» Через книгу Герасимовой-Фернандес словно проваливаешься в эпоху, когда в столице еще не было велодорожек и МФЦ, но уже было ощущение «центра мира», которым она вот-вот должна стать. Эти флешбэки — не меньшая ценность «Чуть выше правил», чем истории о приключениях маленького испанца с большим сердцем.

Ольга Герасимова. Нильда Фернандес: Чуть выше правил.— М.: «Инфра-М», 2023.