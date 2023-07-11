На Украине заявили о национализации активов, приписываемых Дерипаске и Ротенбергам

Украина национализировала активы компаний, якобы принадлежащих российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Аркадию и Игорю Ротенбергам, а также Евгению Гинеру. В госбюджет поступили миллиарды гривен, сообщает Госбюро расследований (ГБР) Украины.

По данным ГБР, уже национализированы следующие компании:

ООО «Глуховский карьер кварцитов» и ООО «Николаевский глиноземный завод», принадлежащие Олегу Дерипаске (ориентировочная стоимость около $270 млн);

ТРЦ «Ocean Plaza», принадлежащий братьям Ротенберг (ориентировочная стоимость $350 млн)

АО «Первый инвестиционный банк» (Евгению Гинеру принадлежит 88,89% акций).

Сообщается, что ЧАО «Ровнооблэнерго» (93,2%), АО «Херсоноблэнерго» (99,9%), АО «Черновцыоблэнерго» (96,8%), АО «Житомироблэнерго» (95,5%) и ЧАО «Кировоградоблэнерго» (72,9%) арестованы судом, вопрос об их национализации рассматривает Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины. На рассмотрении ВАКС находятся также семь гостиниц и два ТРЦ, принадлежащие господину Гинеру (общая стоимость около $54,5 млн).

В госбюджет Украины также возвращены земельные участки и недвижимое имущество в разных регионах Украины, сотни единиц специальной и грузовой техники структур, подконтрольных Олегу Дерипаске. По данным ГБР, они участвовали в расширении и реконструкции Днепро-Бугского морского порта в 2018 году..

С 10 марта 2022 в стране действует закон о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. С апреля того же года года упрощена процедура конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. На данный момент в стране введены санкции в отношении тысяч российских компаний и физических лиц. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в стране будет национализировано все российское имущество.

Полина Мотызлевская