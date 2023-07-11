Кукольный театр сказки в Петербурге отремонтируют за 341 млн рублей

Комитет по государственному заказу Санкт -Петербурга обнародовал итоги конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту зрительного зала и помещений в здании ГБУК «Кукольный театр сказки» на Московском проспекте, 121, лит. А. Контракт на сумму 341,4 млн рублей будет подписан с ООО «РСК-Ренессанс», сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет выполнить, состоящий из трех этапов — демонтировать старые конструкции, обустроить новые инженерные коммуникации, постановочное освещение, системы звукоусиления и технологической связи. На третьем этапе в 2025 году планируется заняться общестроительной работой со сценой, механическим обустройством и монтажом пульта помощника режиссера.

ООО «РСК-Ренессанс» зарегистрировано в 2017 году в Москве. За 2022 год, по данным СПАРК, выручка компании составила 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 122,8 млн руб. В портфеле госзаказов значатся более 20 заключенных контрактов на общую сумму 3,9 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Южном шоссе в Петербурге построят психоневрологический диспансер за 715 млн рублей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте