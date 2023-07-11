На Южном шоссе в Петербурге построят психоневрологический диспансер за 715 млн рублей

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга объявил конкурс на выполнение работ по строительству здания психоневрологического диспансера по адресу: Южное шоссе, участок 1 (северо-восточнее дома № 50, литера А, по Южному шоссе) (ул. Софийская, восточнее дома № 52, литеры Е, Ж) (на 300 посещений в смену). Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 714,7 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику необходимо будет построить четырехэтажное здание, где разместятся кабинеты врачей. Также в проекте предусмотрены входные группы, помещения пищеблока, служебно-бытовые пространства и административные кабинеты.

Завершить работы необходимо до конца апреля 2025 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 августа. Итоги планируется подвести 11 августа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге планируют реформировать 8 психоневрологических диспансеров для взрослых и 5 для детей.

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