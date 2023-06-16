Сбербанк закрыл сделку по продаже «дочки» в Австрии и вышел с европейского рынка

Сбербанк объявил о закрытии сделки по продаже дочерней компании в Австрии Sber Vermоgensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG) австрийской компании, контролируемой Штефаном Зочлингом. Сумма сделки не раскрывается.

«Продажа нашей европейский дочки Sberbank Europe AG иностранному инвестору обусловлена текущей ситуацией в мире. Мы удовлетворены достигнутыми условиями сделки. Сбер концентрируется на развитии финансовых услуг в России, где у нас 106 млн лояльных клиентов, и в перспективных для нас дружественных странах»,— приводит пресс-служба слова первого зампреда банка Александра Ведяхина.

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