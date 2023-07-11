Даниил Шамкин перешел из «Зенита» в «Торпедо»

Футбольные клубы «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Торпедо» (Москва) достигли соглашения о переходе в столичную команду воспитанника сине-бело-голубых, 21-летнего Даниила Шамкина. Об этом сообщает официальный сайт ФК «Зенит».

Сумма и условия контракта не уточняются.

Даниил Шамкин родился 22 июня 2002 года в Петербурге. Футбольную карьеру начал в пять лет в «Автово» — филиале «Газпром»-Академии. В 15 лет дебютировал за дубль «Зенита» в первенстве молодежных составов.

В 2019 году Шамкин стал самым молодым дебютантом «Зенита»-2 в официальных матчах, а затем и самым юным автором гола в истории ФНЛ. В сезоне-2019/20 полузащитник вошел в список самых талантливых молодых игроков мира по версии портала Transfermarkt.

В основном составе сине-бело-голубых Даниил Шамкин дебютировал в марте 2020-го. Всего за «Зенит» он провел 9 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Вместе с петербуржцами полузащитник стал двукратным чемпионом России.

Сезон 2021/2022 отыграл в калининградской «Балтике», а прошлый — в «КАМАЗе» из Набережных Челнов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в последнем контрольном матче перед началом нового сезона «Зенит» на «Газпром Арене» с крупным счетом 4:0 обыграл «Динамо» (СПб).

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