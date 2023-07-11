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Белгородская область получила 500 млн рублей из федерального резервного фонда на развитие промышленности

Из резервного фонда РФ Белгородской области выделено 500 млн руб. для развития промышленности. Предприятия могут получить эти средства в виде кредитов до 50 млн руб. на срок до пяти лет под 3% годовых, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Это решение стало возможным благодаря участию нашего президента Владимира Владимировича Путина. Когда с ним встречался, поднимал этот вопрос, и к нам прилетал Денис Валентинович Мантуров, заместитель председателя правительства, я рад, что это решение воплотилось в жизнь»,— рассказал глава региона.

Заявку на получение средств предприятия могут оставить в центре «Мой бизнес» в Белгороде.

Вчера, напомним, стало известно, что пострадавшим из-за обстрелов белгородским предприятиям выплатили уже 673 млн руб. компенсации. Всего на эти цели в 2023 году заложено 804,2 млн руб., 796,2 млн руб. из которых — средства федерального бюджета, 8 млн руб. — регионального.

Почему белгородским предприятиям лишь частично компенсируют ущерб от обстрелов — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин

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