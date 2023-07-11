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Коммерсантъ FM
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Минфин разрабатывает единый реестр должников бюджета

Минфин ведет разработку единого реестра должников бюджета. Ведомство собрало рабочую группу из представителей Федерального казначейства и главных администраторов доходов бюджета. Они разрабатывают макет реестра.

Дебиторская задолженность возникает у ведомств перед бюджетом при заказе работ или товаров. Она погашается при исполнении обязательств или при взыскании денег в случае срыва обязательств.

Минфин и Счетная палата рассказали о работе над реестром «Известиям». Сейчас казначейство и Минфин дорабатывают ресурс после тестирования с учетом замечаний. Ожидается, что реестр будет создан к 2027 году.

Как ожидается, реестр поможет госорганам оценивать надежность контрагентов на этапе заключения договоров. «Разработка ресурса по контролю за работой с дебиторской задолженностью позволит главным администраторам доходов уделять более пристальное внимание вопросу, затрачивая меньшие трудовые и временные ресурсы»,— сообщила Счетная палата.

В 2022 году дебиторская задолженность федеральных органов по расходам увеличилась до рекордного уровня как минимум с 2013 года. Показатель вырос на 53,3%, до 9,4 трлн руб.

Об исполнении бюджета в первом полугодии — в материале «Ъ» «Бюджет не дотянул до базы».

Леонид Уварчев

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