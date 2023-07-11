«Эфко» ловит «Белую птицу»

В борьбу за белгородские предприятия птицеводческого холдинга «Белая птица», которые через длительную процедуру замещения активов по договоренности с властями выкупает ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова, неожиданно включилась ГК «Эфко». Близкая к ней структура, которую «Эфко» ранее финансировала на 1,4 млрд руб. для выкупа обанкротившегося омского маслоэкстракционного завода, заявилась на торги по продаже акций нового юрлица Белгородского комбината хлебопродуктов (БКХП; входил в «Белую птицу»), а теперь оспаривает итоги этих торгов, по которым они отошли «Ресурсу» за 1,9 млрд руб. Эксперты полагают, что оспорить продажу будет сложно, но шансы получить актив у «Эфко» сохраняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГК «Эфко» неожиданно оказалась на пути новых собственников активов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ ГК «Эфко» неожиданно оказалась на пути новых собственников активов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Агро» в рамках банкротства БКХП подало в арбитражный суд Белгородской области заявление о признании недействительными итогов торгов по продаже акций АО «Белгородский комбикормовый завод» компании «Белгородский бройлер» — структуре ГАП «Ресурс», образованной для работы с юрлицами белгородских предприятий «Белой птицы». АО «Белгородский комбикормовый завод» было образовано на базе БКХП (в рамках процедуры замещения его активов).

Торги проводились 14 июня. Начальная цена незалоговых и находящихся в залоге у другой структуры ГАП «Ресурс» (ООО «Ставропольский бройлер») акций АО «Белгородский комбикормовый завод» составляла 886 млн руб. «Белгородский бройлер» выкупил их за 1,9 млрд руб. ООО «Агро» заявилось на торги, но ценовое предложение подавать не стало. Зато заявка «Агро» вынудила «Ресурс» значительно повысить цену выкупа акций. В процедурах замещения активов других юрлиц белгородского кластера «Белой птицы» структура «Агро» не заявлялась на торги, и это позволило «Ресурсу» выкупать акции по минимальной (или близкой к минимальной) цене.

Заявление ООО «Агро» о признании результатов торгов недействительными будет рассматриваться 23 августа. Его подробности не раскрываются. Еще до торгов, в начале июня, компания хотела добиться введения обеспечительных мер в виде запрета проводить аукцион до рассмотрения жалобы «Агро» на действия конкурсного управляющего Максима Лапкина. Юрлицо пожаловалось, что управляющий якобы не принял мер для снятия обременений с объектов недвижимости в процессе перехода имущества с баланса БКХП в пользу АО «Белгородский комбикормовый завод», а также в целом не обеспечил перевод активов на новое юрлицо. Суд посчитал заявку на участие в торгах недостаточным поводом для принятия обеспечительных мер, а рассмотрение самой жалобы «Агро» назначил на 26 июля. После этого «Агро» не стало подавать ценового предложения на торгах, ограничившись заявкой.

ООО «Агро» имеет воронежский ИНН, но сейчас, по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в кубанской Тамани. Его основной конечный бенефициар — владелец компаний в сфере грузоперевозок Роман Дмитриенко, но возглавляет юрлицо директор по правовым вопросам «Эфко» Светлана Прасолова. По тому же адресу зарегистрировано принадлежащее «Эфко» ООО «Таманский завод переработки семян». Еще в июле 2021 года арбитражный суд Саратовской области с подачи группы «Русагро» признал «Агро» аффилированной компанией с «Эфко». «Агро» выступает в роли агента «Эфко» для участия в банкротных торгах с целью приобретения интересующих группу активов. В ноябре 2022 года, по данным арбитражного суда Москвы, ООО «Эфко-Семена» предоставляло «Агро» заем в 1,4 млрд руб. для участия в торгах по продаже имущества маслозавода «Продэкс-Омск». Летом 2022 года «Агро» участвовало в банкротстве калининградского производителя растительного масла «Союз-М».

В «Эфко» от комментариев относительно планов в отношении БКХП и других структур «Белой птицы» отказались. В ГАП «Ресурс» замещение активов «Белой птицы» традиционно не комментируют.

БКХП — важный элемент производственной цепочки «Белой птицы» в Белгородской области, его ключевой актив по производству комбикормов (ранее выпускал 240 тыс. т комбикормов в год и занимал около 15% регионального рынка с его крупными производителями мяса). ГАП «Ресурс» зашла на площадки «Белой птицы» в середине 2021 года. Тогда компания договорилась с местными властями об аренде производства бройлеров, инкубационного яйца и кормов и купила у банка «Траст» крупные права требования к юрлицам «Белой птицы». В течение полутора лет процедуры замещения активов другие крупные российские игроки серьезного интереса к белгородским активам «Белой птицы» открыто не проявляли.

Хотя структуре «Эфко» и не удалось добиться запрета на проведение торгов, в споре, связанном с аукционом, преуспел другой кредитор БКХП. В конце июня арбитражный суд по заявлению ООО «Прайд-Логистик» запретил конкурсному управляющему распределять деньги от продажи акций. Основанием для этого стал договор цессии, по которому кредитор получил права требования к БКХП почти на 208 млн руб.

«“Агро” было признано участником торгов, но ценового предложения не сделало, при этом победитель предложил цену, которая более чем в два раза превышала начальную стоимость,— подчеркивает председатель совета СРО “Северная столица” Валерия Герасименко.— При таких вводных оснований для признания торгов недействительными не усматривается — только если не предположить, что “Агро” не смогло сделать ценовое предложение по техническим причинам и этот факт зафиксирован должным образом».

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин поясняет, что направление заявки на торги позволило «Агро» подать заявление о признании сделки недействительной: «Но это не гарантирует результата, поскольку предполагается, что такая сделка должна нарушать законные права заявителя — причем именно как участника торгов, поскольку в борьбе за имущество “Белой птицы” непосредственно эта компания участия не принимает».

Вероятность успешного оспаривания торгов заявителем, который не внес задаток, невелика, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков: «Судебная практика стоит на позиции о том, что невнесение задатка является основанием для признания отсутствия нарушения прав. Чтобы оспорить торги, требуется анализ доводов, которые заявлены в рамках обособленного спора». При этом «Эфко» еще может получить активы БКХП, полагает господин Пермяков: «Поучаствовать в торгах могут все, кто имеет возможность внести средства для оплаты: торги проводятся в электронной форме путем проведения открытого аукциона с закрытой формой представления предложений о цене».

Олег Мухин