Смыслы смыслами вышибают

В понедельник в Нижнем Новгороде открылся пятый форум молодых политологов «Дигория». Те, кто решат отсидеться в стороне, не должны обижаться, что в будущем их интересы не будут учтены, предупредил участников форума первый замглавы администрации президента (АП) Сергей Кириенко. Он также призвал политологов к «идеологической войне», в которой они должны противопоставить «смыслам», внедряемым западными странами, свои собственные, основанные на российских ценностях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Площадкой для пятой «Дигории» неожиданно стал культурно-просветительский центр имени Сахарова «Маяк», стены которого украшает цитата академика: «Прогресс неизбежен». Напомним, что советский физик Андрей Сахаров был не только создателем водородной бомбы, но и известным правозащитником и диссидентом, за что особенно почитаем в либеральных кругах. Сами участники «Дигории» скорее позиционируют себя как приверженцы консервативных ценностей.

Основным спикером на его открытии (хоть и по видеосвязи) стал первый замглавы АП Сергей Кириенко, но до него публику разогревал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. «Что вы думаете о заявлении зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева по поводу возможности применения ядерного оружия?» — спрашивал его участник форума. Партиец в ответ критиковал «бряцание ядерным оружием» и, конечно, имел в виду, что этим занимаются оппоненты России, которые даже задумываются о применении грязной ядерной бомбы. «Дмитрий Анатольевич — человек с огромным политическим опытом, и он в свойственной ему манере дает понять, что с Россией лучше не иметь дела с использованием этого оружия»,— объяснял либерал-демократ.

Сергей Кириенко же начал свое выступление с зачитывания приветствия участникам от Владимира Путина. В нем говорилось, что встречи политологов стали «традиционными» и на них рассматривают «широкий круг проблем на острие общественного внимания». Президент пожелал, чтобы и нынешняя встреча прошла «в творческом созидательном ключе».

После этого господин Кириенко перешел к собственным тезисам. Он предупредил участников форума, что от их активной жизненной позиции зависит их же будущее: «Если ты отсиделся в стороне, то не стоит обижаться на то, что в этом новом будущем не учтены твои интересы. Потому что ты не принимал в нем участие». При этом если в прошлом году первый замглавы АП предлагал дигорийцам удовлетворить потребности общества в гордости за страну, то на этот раз призывал их к участию в «войне». По версии Сергея Кириенко, которую он уже не раз излагал публично, против России ведутся три войны — «горячая», экономическая и идеологическая, и как раз на последней и нужны политологи.

«Самая глубинная — это идеологическая война, информационно-психологическая, смысловая. В ее основе — война смыслов»,— разъяснял форумчанам представитель АП. Запад атакует ценности россиян, чтобы они отказались от своей истории, поверили в разные стереотипы вроде того, что российские люди ленивы, и в итоге не видели другого пути, кроме как примкнуть к западной цивилизации, рассказывал господин Кириенко. «Чтобы побеждать в этой войне, чтобы быть конкурентоспособными здесь, мы не можем ничего заимствовать, мы должны опираться на свои традиции, свою историю, свою культуру. Это тоже линия фронта, на которой находятся все российские специалисты в сфере политологии, гуманитарной сферы, социокультурного проектирования»,— продолжил докладчик военную аналогию. Он также уточнил, что если раньше были необходимы политтехнологи, которые могли выиграть короткую избирательную кампанию, то теперь нужны те, кто «способны мыслить категорией глобальной войны смыслов, которые в состоянии проектировать смыслы и идеи, которые будут конкурентоспособными в этой глобальной борьбе, быстро меняющемся мире».

Позже на пресс-подходе “Ъ” спросил других организаторов форума о том, какие ответные «смыслы» уже предложили политологи. «Наши смыслы базируются на ценностях семьи, как написано в поправках к Конституции. Прежде всего это семейные ценности, отстаивание исторической правды, чтобы нам не говорили, что Александр Невский — это бандит с большой дороги, который грабил добропорядочных шведских купцов. Надо отстаивать нашу историю»,— объяснял декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов. «Вы видите, как Зеленский стоит с ребятами, которые не скрывают нацистских наколок… Ситуация — сюр. Смотрим на президента США, который обнимается с трансвеститами, и тоже понимаем, что это абсолютный сюр… И чем мы отвечаем? На нацизм, который пропагандирует преимущество одной расы или нации, мы отвечаем дружбой народов. На 40 гендеров — ценностями традиционной семьи. И 75% населения мира с этим соглашается. Вот наше предложение миру, и мы на него находим отклик»,— отметил руководитель дирекции по подготовке и проведению форума Заурбек Хугаев. «Традиция, семья, патриотизм, вера в лучшее и мечта. Это то, о чем мы говорим с молодежью»,— добавила исполнительный директор Экспертного института социальных исследований Анна Федулкина.

В этот раз все участники форума будут распределены по пяти направлениям, у каждого из которых будет свой куратор: «Молодежь и страна» (проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов), социально-политическая экспертиза (политолог Александр Асафов), образование и просвещение (преподаватель факультета политологии МГУ Игорь Кузнецов), медиа и коммуникации (замглавы Управления президента по общественным проектам Алексей Жарич), политические технологии (политолог Олег Матвейчев). О чем конкретно они будут говорить с молодыми политологами — секрет. Но, как услышал корреспондент “Ъ” в кулуарах форума, речь пойдет в том числе и о президентских выборах — как наших, так и зарубежных.

Андрей Винокуров