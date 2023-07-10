Молодежь приобщают к «Истокам»

В псковских Печорах торжественно открылся второй историко-культурный форум «Истоки». Участниками программ традиционалистской направленности станут молодые семьи, педагоги и активисты. В дальнейшем организованный Росмолодежью форум трансформируется в одноименный круглогодичный образовательный центр с семейным уклоном. Площадку для мероприятий и проживания участников предоставил Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь. Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко отметил, что «Истоки» станут уже четвертой площадкой в ряду президентских центров учебно-патриотической направленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кириенко надеется, что псковский форум «Истоки» и созданный на его основе образовательный центр помогут вырастить из молодых россиян настоящих патриотов

Фото: Пресс-служба Росмолодежи Сергей Кириенко надеется, что псковский форум «Истоки» и созданный на его основе образовательный центр помогут вырастить из молодых россиян настоящих патриотов

Фото: Пресс-служба Росмолодежи

Город Печоры вырос вокруг Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря. По преданию, в конце XIV века инок Иона, бежавший с ливонщины от гонений католиков, вырубил в ветвистых псковских пещерах — собственно, «печерах» — монашеский скит, за сотню лет разросшийся до обители. С тех пор монастырь претерпел с десяток нашествий и дважды пожил под нероссийской властью: в составе первой независимой Эстонии и при немецко-фашистских оккупантах. Советское руководство тоже сделало для местных монашествующих редчайшее исключение — до самой перестройки в РСФСР в открытую работали только две обители (вторая — Троице-Сергиева лавра).

С 2021 года на площадке паломнического центра при монастыре ежегодно организуется федеральный просветительско-патриотический семейный форум «Истоки». Вдохновиться историей, посетить мастер-классы (от вышивки на полотенце до огородного мастерства) и отдохнуть в пристойно-лагерной обстановке приглашают семьи с детьми, учителей и молодежных активистов. Участники селятся в общежитии для семинаристов, столуются в трапезной и, по признанию некоторых, не без удовольствия слушают лекции о православной педагогике. «Нет, без фундаментализма, только общечеловеческие моменты»,— заверяли слушательницы корреспондента “Ъ”.

В 2023 году торжественное открытие форума приурочили к отмечаемому 8 июля Дню любви, семьи и верности. После обеда детей отправили в местный кинозал знакомиться с советской экранизацией «Сказки о рыбаке и рыбке». В это время с их родителями тет-а-тет — для большей откровенности — общался первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, успевший до этого (тоже в закрытом режиме) осмотреть растущую инфраструктуру паломнического центра и, как оказалось, будущей круглогодичной образовательной площадки на базе «Истоков».

Последовавший далее официальный концерт-открытие предварял «Ромашковый парад». Задумчивые после встречи с представителем Кремля родители воссоединились с окультурившимися чадами и разряженной колонной проследовали к открытой сцене под жизнеутверждающие, прославляющие семейный образ жизни запевы из колонки. Ромашки (символ Дня любви, семьи и верности) в руках юных участников процессии заменяли задорно лопавшиеся (не без вмешательства владельцев) желтые и белые воздушные шары. Пресечь канонаду взрослым удалось к моменту, когда Сергей Кириенко развернул поздравительную телеграмму от президента. «Впереди большая и разнообразная программа: лекции и диспуты, экскурсии и мастер-классы, встречи с интересными людьми,— напутствовал участников форума глава государства.— И, конечно, у вас есть замечательная возможность познакомиться с уникальными историческими архитектурными памятниками гостеприимной псковской земли, прикоснуться к древним духовным святыням».

Значимость локации подчеркнул и сам господин Кириенко: «Это земля, на которой (открывается.— “Ъ”) смысл настоящих истоков: тех традиций, тех культурных и исторических ценностей, опираясь на которые Россия всегда может уверенно двигаться вперед, справиться с любым вызовом, какой бы нам ни бросали наши противники. Именно в этих традициях, в этих корнях и опоре — наша великая сила». В связи с этим решение президента открыть очередной образовательный центр именно в Пскове не случайно, подчеркнул первый заместитель главы администрации и добавил, что «семья» таких центров с сегодняшнего дня официально становится многодетной. «У людей разные таланты и разные склонности,— объяснил позднее Сергей Кириенко.— Поэтому и появляются в президентской программе специализированные круглогодичные центры. Мастерская управления "Сенеж" — это государственное управление и управление крупными компаниями, "Таврида" в Крыму — это для творческой молодежи, "Машук" — это для педагогов и наставников». Недоброжелатели России, указал господин Кириенко, пытаются оторвать молодое поколение от традиций и корней, и появление центра «Истоки» в месте их (истоков) непосредственного средоточия, по задумке, серьезно усложнит идеологическому противнику выполнение этой задачи.

Впрочем, основной целью, в движении к которой и разворачиваются подобные «Истокам» площадки, остается создание «условий, в которых каждый молодой человек сможет найти свой талант и реализовать его», сказал Сергей Кириенко. Поэтому псковские «Истоки» родственны, к примеру, «Сириусу», обществу «Знание», конкурсу «Большая перемена» и даже программе «Лидеры России». «Везде построена система открытого конкурсного отбора, как в конкурсе "Лидеры России", где любой человек в стране может подать заявку и без связи, блата, денег, только благодаря своему таланту, работоспособности, воле к победе занимать любые, самые высокие должности в государстве»,— сообщил господин Кириенко, особо отметив, что, согласно опросам, ценность самореализации занимает в системе координат современной молодежи заметное место.

Непосредственно к молодежи в своей речи обратился глава Псковской области Михаил Ведерников: «Изучайте нашу великую историю, культуру, традиции, огромное количество древних памятников, храмов. Это все ваше! Пусть это все вас заряжает и вдохновляет на новые свершения». Заодно губернатор поблагодарил за «идею и инициативу» развернуть образовательный центр в Печорах митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Сам митрополит был немногословен и сказал, что очень рад видеть гостей на псковской земле. Завершавшая официальную часть мероприятия глава Росмолодежи Ксения Разуваева поздравила участников форума с праздником и напомнила, что «семья — это основа и каркас всего общества и страны». «И мы, Росмолодежь, вместе с вами будем сохранять, трепетно беречь и преумножать наши семейные ценности и традиции»,— пообещала она.

Григорий Лейба