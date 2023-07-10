Первое издание книги о Гарри Поттере продали на аукционе за $13,4 тыс.

Первое издание книги британской писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» (1997 года), изначально приобретенное за 30 центов, продали на торгах в Личфилде за £10,5 тыс. ($13,4 тыс.). Об этом сообщил аукционный дом Richard Winterton Auctioneers в Twitter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Nicholls / Reuters Фото: Peter Nicholls / Reuters

В 1997 году было напечатано 500 экземпляров книги. 300 из них разослали в библиотеки Великобритании, 200 поступили в продажу. По данным The Guardian, бывший владелец проданного на аукционе экземпляра приобрел его 25 лет назад на распродаже в библиотеке города Вулверхемптон.

В 2017 году первое издание книги о Гарри Поттере продали на торгах аукционного дома Bonhams в Лондоне за £106 тыс. ($140 тыс.). В 2021-м в США на аукционе Heritage Auctions первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» продали за рекордную сумму — $471 тыс.

Лусине Баласян