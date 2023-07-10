Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Присяжные признали виновными соратников Тесака в убийстве мигрантов в 2003 году

Коллегия присяжных в Сергиево-Посадском городском суде Московской области признала виновными шестерых соратников Максима Марцинкевича (Тесака) в убийстве мигрантов в 2003 году. Об этом сообщает «Медиазона» (признана иностранным агентом). Их обвиняют по статьям о совершении убийства группой лиц с особой жестокостью и по мотивам национальной ненависти (п.п. «а», «д», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Обвиняемыми признаны Семен Токмаков, Андрей Кайль, Алексей Гудилин, Александр Лысенков, Максим Хотулев и Павел Хрулев. Во время следственных мероприятий они дали признательные показания, однако после начала судебных процессов отказались от них. По этому же делу проходил сам Максим Марцинкевич, однако в сентябре 2020-го его обнаружили мертвым в камере СИЗО №3 Челябинской области.

В деле идет речь о двух эпизодах двойных убийств. По версии следствия, в сентябре 2003 года обвиняемые «под предлогом строительных работ» заманили двоих мигрантов на дачу Тесака в Смоленской области. На даче рабочих заставили принять снотворное, затем одного убили топором, а второго задушили.

Следующее убийство, следует из материалов дела, произошло в декабре того же года на территории заброшенной турбазы в Сергиево-Посадском районе. Там группа застрелила одного мигранта и задушила другого. Убийство было снято на видео, выложено в интернет, а головы жертв подбросили на востоке Москвы.

По версии обвинения, в конце 1990-х Семен Токмаков основал Национальную народную партию, к которой спустя несколько лет присоединился Максим Марцинкевич. В основе объединения лежали «идеи расового и славянского превосходства», заявили в суде. В СКР утверждали, что незадолго до смерти Максим Марцинкевич признался в причастности к двум двойным убийствам.

По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством. В 2018 году его приговорили к десяти годам колонии за разжигание вражды по национальному и религиозному принципу и хулиганство. В СИЗО он находился во время этапирования из Красноярска в Москву для новых допросов.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...