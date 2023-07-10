Присяжные признали виновными соратников Тесака в убийстве мигрантов в 2003 году

Коллегия присяжных в Сергиево-Посадском городском суде Московской области признала виновными шестерых соратников Максима Марцинкевича (Тесака) в убийстве мигрантов в 2003 году. Об этом сообщает «Медиазона» (признана иностранным агентом). Их обвиняют по статьям о совершении убийства группой лиц с особой жестокостью и по мотивам национальной ненависти (п.п. «а», «д», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Обвиняемыми признаны Семен Токмаков, Андрей Кайль, Алексей Гудилин, Александр Лысенков, Максим Хотулев и Павел Хрулев. Во время следственных мероприятий они дали признательные показания, однако после начала судебных процессов отказались от них. По этому же делу проходил сам Максим Марцинкевич, однако в сентябре 2020-го его обнаружили мертвым в камере СИЗО №3 Челябинской области.

В деле идет речь о двух эпизодах двойных убийств. По версии следствия, в сентябре 2003 года обвиняемые «под предлогом строительных работ» заманили двоих мигрантов на дачу Тесака в Смоленской области. На даче рабочих заставили принять снотворное, затем одного убили топором, а второго задушили.

Следующее убийство, следует из материалов дела, произошло в декабре того же года на территории заброшенной турбазы в Сергиево-Посадском районе. Там группа застрелила одного мигранта и задушила другого. Убийство было снято на видео, выложено в интернет, а головы жертв подбросили на востоке Москвы.

По версии обвинения, в конце 1990-х Семен Токмаков основал Национальную народную партию, к которой спустя несколько лет присоединился Максим Марцинкевич. В основе объединения лежали «идеи расового и славянского превосходства», заявили в суде. В СКР утверждали, что незадолго до смерти Максим Марцинкевич признался в причастности к двум двойным убийствам.

По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством. В 2018 году его приговорили к десяти годам колонии за разжигание вражды по национальному и религиозному принципу и хулиганство. В СИЗО он находился во время этапирования из Красноярска в Москву для новых допросов.

Лусине Баласян