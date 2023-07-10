Аэропорт Кутаиси затопило из-за сильного ливня

Аэропорт грузинского Кутаиси затопило в результате сильного ливня. Часть потолка была повреждена. Об этом сообщил грузинский телеканал «Рустави 2».

В результате подтопления аэропорта пострадавших нет. Более подробной информации о повреждениях нет. Несколько рейсов были задержаны из-за погоды.

Как сообщили в Ассоциации туристических операторов России, рейс российской авиакомпании Red Wings из Москвы в Кутаиси отложен на семь часов. Рейс в Кутаиси должен был стать первым вылетом Red Wings в Грузию после возобновления авиасообщения между Россией и Грузией в мае.

Олеся Павленко