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Коммерсантъ FM
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Аэропорт Кутаиси затопило из-за сильного ливня

Аэропорт грузинского Кутаиси затопило в результате сильного ливня. Часть потолка была повреждена. Об этом сообщил грузинский телеканал «Рустави 2».

В результате подтопления аэропорта пострадавших нет. Более подробной информации о повреждениях нет. Несколько рейсов были задержаны из-за погоды.

Как сообщили в Ассоциации туристических операторов России, рейс российской авиакомпании Red Wings из Москвы в Кутаиси отложен на семь часов. Рейс в Кутаиси должен был стать первым вылетом Red Wings в Грузию после возобновления авиасообщения между Россией и Грузией в мае.

Олеся Павленко

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