В Казахстане обязали блогеров с сентября регистрироваться в качестве юрлиц

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о регулировании интернет-платформ и онлайн-рекламы, сообщила его пресс-служба. В частности, документ обязывает блогеров регистрироваться в качестве юрлица.

Закон вступит в силу в сентябре. Он вводит ответственность за распространение ложной информации в интернете: пользователям грозит штраф около 69 тыс. тенге (14 тыс. руб.), блогерам — 138 тыс. тенге (28 тыс. руб.)

Кроме того, закон предполагает, что блогеры обязаны платить налоги с доходов, полученных с рекламы. Также предусматривается, что реклама в блогах должна маркироваться. На онлайн-платформах предусмотрена интеграция казахского языка, чтобы регулирующие органы отслеживали противоправный контент.

Депутаты нижней палаты парламента Казахстана поясняли, что законопроект направлен на пополнение бюджета страны, а также на борьбу с финансовыми пирамидами и незаконной благотворительностью. Кроме того, депутаты указывали на ограждение граждан «от негативных фактов» с целью предотвращения экстремизма.