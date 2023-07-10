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Владелец сахарных заводов на Кубани Павел Демидов вошел в рейтинг Forbes

Владелец холдинга «Доминант», в перечень активов которого входят сахарные заводы в Новопокровском, Ленинградском и Новокубанском районах Краснодарского края, Павел Демидов занял 2-юстрочку в списке Forbes по уровню доходов от дивидендов по итогам 2022 года. Издание опубликовало рейтинг 9 июля.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам прошлого года господин Демидов получил 14 млрд руб. дохода за счет дивидендов по акциям.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», группа компаний «Доминант» была зарегистрирована в 1999 году в Москве. Основным профилем организации является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Павлу Демидову принадлежит 50%-я доля в уставном капитале холдинга. Второй половиной «Доминанта» владеет Светлана Демидова. Выручка предприятия в 2022 году составила 50,9 млн руб., чистая прибыль — 5,3 млрд руб.

Павлу Демидову принадлежат староминское сельскохозяйственное предприятие ОАО «Кавказ», производитель зерна в Брюховецком районе «Нива Кубани», ОАО «Имени Ильича» в Ленинградском районе и ряд других аграрных предприятий в Краснодарском крае.

Анастасия Донскова

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