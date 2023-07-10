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Коммерсантъ FM
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Сомнительное соцсетство

Бизнес занял выжидательную позицию по выходу в Threads

Новая соцсеть Threads, несмотря на присутствие на ней крупных брендов вроде «Яндекса» и «М.Видео», пока не вызвала масштабного интереса рекламодателей, считают опрошенные “Ъ” участники рынка, хотя ряд агентств готовятся тестировать платформу. Threads работает на базе Instagram и в момент запуска уже оказалась заблокированной в РФ. Юристы склоняются к тому, что работать с Threads в стране можно так же, как и с Instagram,— без платежей в адрес Meta (ее деятельность по работе Facebook и Instagram объявлена в РФ экстремистской и запрещена), которые могут быть расценены как финансирование экстремизма.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” опросил участников российского рынка рекламы и инфлюенс-маркетинга на предмет интереса к Threads, соцсети, запущенной 6 июля компанией Meta. Заместитель гендиректора LabelUp Юлия Долгова «не наблюдает бурного интереса» к новой платформе со стороны крупных клиентов, но допускает, что уже заложены бюджеты на тестовые кампании — «через месяц в каком-то количестве они точно будут проводиться». Основатель Digital Church Марк Хлуднев отметил, что агентство уже ведет блогеров в Threads. «В пределах двух-трех месяцев будем понимать, нужна ли нам эта соцсеть»,— сказал он. Глава Epicstars Денис Волков уточнил, что юристы оценивают возможность выхода в Threads, а тестовую кампанию агентство может запустить «в течение пары недель».

Threads позиционируется как приложение, второстепенное к Instagram, и использует общую с ним систему аккаунтов. Площадка создана по образу сервиса микроблогов Twitter, купленного Илоном Маском в октябре 2022 года. СМИ сообщали о работе над сервисом с декабря. Среди российских компаний, запустивших работу в Threads к 7 июля,— «Яндекс», VK, «М.Видео», Aviasales и т. д. Гендиректор Meta Марк Цукерберг сообщал о 70 млн регистраций в Threads к вечеру того же дня.

Директор по развитию и росту «Яндекс Плюса» Иван Ежов отмечает, что у Threads пока нет «критической массы пользователей, перед тем как экспериментировать с рекламой на площадке, нужно дождаться выхода на плато по аудитории и понять ее уникальность относительно других площадок Meta». LabelUp изучает Threads, но «пока нет прозрачных данных по числу пользователей в месяц и по статистике, которую готова давать площадка, активного интереса и доверия со стороны рекламодателей не возникнет», добавляет госпожа Долгова.

Приложение нового сервиса доступно в российских сегментах магазинов App Store и Google Play, но из РФ пользоваться им можно только через VPN. В Роскомнадзоре не ответили, блокируется Threads целенаправленно или как часть Instagram. Но подчеркнули, что «условием для работы на территории РФ какой-либо соцсети является неукоснительное соблюдение требований российского законодательства». В Генпрокуратуре, по решению которой в 2022 году заблокированы соцсети Meta, не ответили на запрос.

Суд, запрещая деятельность Meta по реализации Facebook и Instagram, разграничивал соцсети и мессенджеры. Threads по функционалу может быть причислена к соцсетям, а учитывая техническую связь с Instagram, «в целом может быть признана функцией или сервисом уже заблокированной сети», считает управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. По его мнению, риски использования Threads точно такие же, как и в случае с запрещенными сетями.

Из того что Threads юридически стоит воспринимать как часть Instagram, исходит и адвокат ЦКА Москвы «ДБА и партнеры» Екатерина Абашина: «Список "продуктов Meta" приведен в едином пользовательском соглашении. В этом списке нет Threads как отдельного приложения, но упоминаются "другие приложения Instagram"».

Госпожа Абашина уточняет, что в решении суда от 2022 года меры не ограничивают использование ПО от Meta лицами, не принимавшими участия в запрещенной деятельности: «В то же время оплата таргетированной рекламы и иные платежи в пользу Meta могут признать финансированием экстремистской деятельности». В Threads, впрочем, пока нет способа размещать таргетированную рекламу, а рекламный кабинет Meta не работает для российских юрлиц с марта 2022 года.

Юрий Литвиненко

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