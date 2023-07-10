Крымская «Робоавиа» вложит 500 млн рублей в строительство завода БПЛА на Дону

Крымская компания «Робоавиа» планирует вложить 500 млн руб. в строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области. Соглашение об этом было подписано руководством компании с властями региона на выставке «Иннопром-2023», сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

На новом предприятии в год планируется выпускать по 1,1 тыс. единиц БПЛА в год. Всего будет создано 500 новых рабочих мест.

«Компания ООО ''Робоавиа'' уже имеет опыт реализации аналогичных проектов в Симферополе. В месяц предприятие выпускает 16 БПЛА и квадрокоптеров»,— сообщает пресс-служба правительства региона.

По информации «СПАРК-Интерфакс», ООО «Робоавиа» зарегистрировано в 2015 году в Симферополе. Предприятие занимается производством вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. Должность генерального директора занимает Роман Гуров. Бенефициары — группа физических лиц, среди которых наибольшая доля в 90% принадлежит Людмиле Гуровой. В 2022 году выручка компании составила 29,1 млн руб., а убыток — 64,2 млн руб.

Анастасия Назарова