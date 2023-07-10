Суд в Москве арестовал двух обвиняемых в нападении на адвоката Пономареву

Кунцевский суд Москвы арестовал на два месяца, до 7 сентября, двух жителей Санкт-Петербурга — Павла Морозова и Игоря Карпова, сообщили «Ъ» в пресс-службе суда. Они обвиняются в нападении на адвоката Елену Пономареву.

С ходатайством об аресте в суд обратился следователь московского управления СКР. По версии следствия, 6 июля на автобусной остановке на Рублевском шоссе один из обвиняемых облил Елену Пономареву зеленкой, повредив ей сетчатку глаза, а затем скрылся с сообщником, ожидавшим его неподалеку.

Кто именно, Морозов или Карпов, облил адвоката зеленкой, не сообщается. «Мотивом совершенного преступления явилась профессиональная деятельность потерпевшей»,— говорится в сообщении ведомства. Мужчины после нападения уехали из Москвы на поезде в Петербург, где впоследствии их задержали полицейские. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 213 («Хулиганство»). Изначально расследованием занималась полиция, но затем дело передали в московское управление СКР.

Госпожа Пономарева считает, что нападение связано с делом обвиняемого во взяточничестве бывшего судьи Лыткаринского городского суда Сергея Котова. В январе 2021 года судья Сергей Котов оказался в туалете суда вместе с адвокатом Ириной Кувакиной и пакетом, в котором было 13 млн руб. наличными. Клиент адвоката Кувакиной был подсудимым по делу, связанному с оборотом оружия, наркотиками и взаимодействием с ОПГ. Ему грозило до 14 лет лишения свободы.

«По этому делу меня допрашивали в качестве свидетеля. Эти люди, которые мне угрожали, связаны с наркодилерством на территории Московской области, они были осуждены и приговорены к серьезному сроку, и все, что со мной произошло,— это месть за то, что я не подтвердила их версию в судебном заседании, видимо, они рассчитывали на мои показания»,— сообщила РБК адвокат.

До инцидента Елене Пономаревой присылали угрозы в мессенджерах со снимками ее собаки и имущества, а также облили ее авто несмываемой краской.

Полина Мотызлевская