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Коммерсантъ FM
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Мишустин: Россия не будет больше опираться на импортные разработки в промышленности

Российская промышленность не станет возвращаться к модели работы с опорой на импорт зарубежных технологий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, стране нужно повышать устойчивость производственной сферы в новых условиях.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Нужно максимально снизить влияние неблагоприятной внешней конъюнктуры, а значит, необходимо достичь полноценного технологического суверенитета во всех без исключения критически значимых отраслях. Конечно, это серьезный вызов для нашей промышленности. Но возврата к прежним моделям работы, с опорой на импорт иностранных технологий, уже не будет»,— сказал господин Мишустин на пленарном заседании форума «Иннопром» (цитата по «Интерфаксу»).

Премьер убежден, что будущее России — за «выпуском всего спектра собственной высокотехнологичной продукции». Он уточнил, что подобная продукция должна быть конкурентоспособной не только в самой стране, но и за границей.

В июне Белый дом расширил экспертизу по отнесению промышленной продукции к не имеющей аналогов в РФ. Наряду с организациями, находящимися в ведении Минпромторга, ее смогут проводить и специально созданные некоммерческие организации. В министерстве объяснили это ростом нагрузки на экспертов. Бизнес, однако, опасается субъективизма со стороны экспертных организаций, от заключения которых зависит доступ к господдержке.

Подробности — в материале «Ъ» «Тест на отсутствие аналогов».

Лаура Кеффер

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