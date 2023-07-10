Спецслужбы Молдавии заявили о раскрытии агентурной сети, связанной с Россией

Правоохранительные органы Молдавии раскрыли агентурную сеть, состоящую из граждан России. Уголовное дело, возбужденное по статьям об измене Родине и шпионаже, отправлено в суд. Об этом заявил глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мастяцэ на брифинге.

По данным СИБ Молдавии, двое российских граждан — Юрий Г. И Вадим И. — выявляли и вербовали молдавских граждан, начиная с 2020 года, в том числе с помощью Telegram-каналов. В пресс-релизе СИБ уточняется, что обвиняемые вербовали граждан республики с целью удерживать ее в российской сфере влияния. Деятельность агентской сети спонсировалась через криптовалюту, из России в Молдавию для целей сети было переведено $500 тыс.

Сообщается, что агенты собирали данные о планах законодателей, компрометирующую информацию о политиках и организовывали кампании в социальных сетях, а после 24 февраля 2022 года «рекрутировали граждан для участия или провоцирования насильственных действий».

С лета 2022 года в Молдавии проходят оппозиционные митинги. Участники демонстраций требуют отставки президента Майи Санду, правительства и досрочных выборов в парламент. Протесты возникли на фоне экономического кризиса и падения уровня жизни. В прошлом году уровень инфляции в республике превысил 30%, тарифы на газ выросли в 7 раз, стоимость электроэнергии — в 3 раза.

Протесты организуются пророссийской партией «Шор». В феврале 2023 года Майя Санду заявила, что Россия планирует «путем насильственных действий, замаскированных под протесты так называемой оппозиции», сменить власть в Кишиневе.

Подробнее о политической обстановке в Молдавии читайте в материале «Ъ» «Москва теряет прежние оппозиции».

Полина Мотызлевская