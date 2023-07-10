Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Спецслужбы Молдавии заявили о раскрытии агентурной сети, связанной с Россией

Правоохранительные органы Молдавии раскрыли агентурную сеть, состоящую из граждан России. Уголовное дело, возбужденное по статьям об измене Родине и шпионаже, отправлено в суд. Об этом заявил глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мастяцэ на брифинге.

По данным СИБ Молдавии, двое российских граждан — Юрий Г. И Вадим И. — выявляли и вербовали молдавских граждан, начиная с 2020 года, в том числе с помощью Telegram-каналов. В пресс-релизе СИБ уточняется, что обвиняемые вербовали граждан республики с целью удерживать ее в российской сфере влияния. Деятельность агентской сети спонсировалась через криптовалюту, из России в Молдавию для целей сети было переведено $500 тыс.

Сообщается, что агенты собирали данные о планах законодателей, компрометирующую информацию о политиках и организовывали кампании в социальных сетях, а после 24 февраля 2022 года «рекрутировали граждан для участия или провоцирования насильственных действий».

С лета 2022 года в Молдавии проходят оппозиционные митинги. Участники демонстраций требуют отставки президента Майи Санду, правительства и досрочных выборов в парламент. Протесты возникли на фоне экономического кризиса и падения уровня жизни. В прошлом году уровень инфляции в республике превысил 30%, тарифы на газ выросли в 7 раз, стоимость электроэнергии — в 3 раза.

Протесты организуются пророссийской партией «Шор». В феврале 2023 года Майя Санду заявила, что Россия планирует «путем насильственных действий, замаскированных под протесты так называемой оппозиции», сменить власть в Кишиневе.

Подробнее о политической обстановке в Молдавии читайте в материале «Ъ» «Москва теряет прежние оппозиции».

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...