Канадский суд признал эмодзи законной подписью в договоре

Судья канадской провинции Саскачеван постановил, что эмодзи «все в порядке» (ладонь с поднятым вверх большим пальцем) является законным заверением контракта и обязал ответчика выплатить истцу более 82 тыс. канадских долларов за неисполнение контракта. «Суд признает, что эмодзи "все в порядке" не является традиционным способом подписания документа, однако в данных обстоятельствах это было законным способом выражения тех целей, которые имеет обычная подпись», говорится в решении судьи Тимоти Кини.

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Судебное разбирательство касалось конфликта, случившегося в марте 2021 года. Оптовый покупатель зерновых Кент Миклборо, решив купить лен, поговорил по телефону с одним из потенциальных поставщиков льна Крисом Ачтером и переслал ему фотографию контракта на поставку партии льна в ноябре. При этом он попросил «подтвердить контракт на лен». Поставщик ответил на это значком «все в порядке». В ноябре, не получив никакого льна, господин Миклборо подал на поставщика в суд, поскольку к тому времени цены на лен значительно выросли.

В суде истец настаивал на том, что уже неоднократно таким образом получал подтверждения контрактов и все поставки осуществлялись вовремя. По его мнению, эмодзи «все в порядке» в ответе господина Ачтера означало именно подтверждение и согласие. Ответчик же заявил, что значок означал лишь подтверждение получения текста контракта, но никак не согласие на него.

Cуд в итоге встал на сторону истца, не разделив озабоченности адвокатов ответчика по поводу того, что это решение «вызовет широкий поток» новых толкований других эмодзи, включая приветствие «кулак о кулак» или «рукопожатие». По мнению судьи, суд «не может (и ему не следует пытаться) остановить развитие технологий и широкое использование» эмодзи. «Похоже, это новая реальность для канадского общества, и суды должны быть готовы встретить новые вызовы, которые могут быть брошены использованием эмодзи и тому подобного»,— заявил судья при вынесении решения.

Алена Миклашевская