«Орматек» вложит 150 млн рублей в производство мебели в Ростовской области

Отечественная компания «Орматек» планирует открыть производственную площадку по выпуску товаров для сна и мебели для спален на базе логопарка «А2Group» в Аксайском районе Ростовской области. Соглашение о реализации проекта стоимостью 150 млн руб. было подписано в рамках выставки ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба «Агентства инвестиционного развития Ростовской области».

«Орматек» арендовала на территории логопарка в Аксайском районе площадку 13,2 тыс. кв. м. Сейчас здесь устанавливают оборудование и набирают персонал. Производственная мощность площадки рассчитана на выпуск 800 матрасов в сутки. На предприятии будет задействован штат из 300 человек.

«Запустить производство в Аксайском районе планируется осенью 2023 года. Доля российских комплектующих в продукции «ОРМАТЕК» превышает 85%. Новый инвестиционный проект позволит компании расширить своё присутствие, нарастить поставки продукции на юге России»,— цитирует пресс-служба генерального директора «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игоря Буракова.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Орматек» зарегистрировано в Москве в 2013 году. Компания специализируется на оптовой торговле прочими бытовыми товарами. Генеральным директором является Владимир Полях. В 2022 году выручка компании составила 16,2 млрд руб., а чистая прибыль — 445,3 млн руб.

Анастасия Назарова