Эрмитаж передаст РПЦ раку Александра Невского на хранение на 49 лет

Государственный Эрмитаж заключил договор с Свято-Троицкой Александро-Невской Лаврой на хранение серебряной гробницы с мощами Александра Невского, находившуюся в музее с 1920-х годов.

«В течение ста лет Эрмитаж хранил и четырежды спасал от гибели гробницу и раку святого Александра Невского. Сегодня эта ответственность на 49 лет передается Церкви»,— приводит пресс-служба Эрмитажа комментарий гендиректора музея Михаила Пиотровского.

Документ утвердили Минкульт и патриарх Всея Руси Кирилл. По условиям соглашения Александро-Невская Лавра обязуется воссоздать при хранении гробницы особые условия среды, предохраняющие раку от разрушения. В тексте договора отмечается, что в случае нарушения этих правил Эрмитаж имеет право досрочно расторгнуть его.

Гробница для хранения и почитания мощей святого Александра Невского в Санкт-Петербурге была изготовлена по указу императрицы Елизаветы. В Эрмитаж реликвия попала в послереволюционные годы во время кампании по изъятию церковных ценностей. В 1989 году гробницу собирались переплавить на серебро, но Эрмитаж сохранил ее, отдав на переплавку часть серебряных монет из своих фондов.

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