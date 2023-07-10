«Полюс» проведет buy back до 29,99% капитала

Совет директоров «Полюса» одобрил buy back объемом до 29,99% капитала. Обратный выкуп будут проводить по 14 200 руб. за акцию, говорится в пресс-релизе (.pdf) компании. Заявки на продажу акций принимают начиная с 14:00 сегодня, 10 июля, и до 17:00 9 августа.

«ПАО "Полюс" объявляет о решении совета директоров одобрить программу приобретения до 40 802 741 обыкновенных акций общества. Цена приобретения акций в рамках программы приобретения составляет 14 200 рублей за одну акцию, что представляет премию... в размере приблизительно 32,56% по отношению к цене закрытия торгов акциями на Московской бирже 7 июля»,— сказано в сообщении.

На фоне этих новостей акции «Полюса» на Мосбирже росли почти на 15%. По состоянию на 12:37 акции растут на 7,47% и торгуются на уровне 11 512 руб.

«Полюс» — крупнейший российский золотодобытчик. Его ключевые производственные объекты находятся в Сибири и на Дальнем Востоке. Основные акционеры компании — МКАО «Вандл холдингс лимитед» (46,35%) и группа «Акрополь» (29,99%). Еще 22,5% акций находятся в свободном обращении.

Лаура Кеффер