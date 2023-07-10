«Лента» открыла ресторан в одном из своих петербургских гипермаркетов

Торговая сеть «Лента» запустила собственный общепит «Лента FRESH ресторан» в гипермаркете по адресу улица Бухарестская, 69 в Санкт-Петербурге. Заведение будет работать в формате семейного ресторана с несколькими гастрономическими зонами, рассказали в пресс-службе компании.

Меню ресторана представлено блюдами Италии, Азии и стритфудом, в заведении также работают салат-бар и завтрак-бар. В ресторане реализованы открытая кухня и ежедневное обновление меню из более чем 500 наименований. Зал помещения рассчитан на 120 гостей. Средний чек заявлен в 400 рублей с человека.

За счет «Лента» планирует увеличить трафик в магазине, повысить лояльность к собственной торговой марке и продукции собственного производства, отметили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что мелитопольскую черешню начнут продавать в Петербурге в торговой сети «Лента».

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