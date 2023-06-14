Мелитопольскую черешню начнут продавать в Петербурге в торговой сети «Лента»

Знаменитую мелитопольскую черешню в ближайшем будущем начнут продавать в магазинах федеральной сети «Лента» в Москве и Санкт-Петербурге. Первую партию должны отгрузить для столицы на следующей неделе. Об этом со ссылкой на заместителя генерального директора ООО «ПКФ "Мелитопольская черешня"» Владимира Тарасова в ходе ПМЭФ-2023 сообщает «Деловой Петербург».

«Мы законтрактованы с крупнейшими федеральными сетями, у которых есть [магазины] и в Петербурге. Как получим запрос на хороший объtм и цену, отправим и в Петербург. [Отгружать будем] в основном «Ленте»,— цитирует издание господина Тарасова.

По словам топ-менеджера компании, общий план урожая на этот год оценивается в 500 тонн. Сбор уже начался и завершится в июле. Основные направления, которые рассматриваются для поставок — Москва, Петербург, Ростов и Орловская область.

ПКФ «Мелитопольская черешня» обрабатывает поля площадью 12 тыс. га и 750 га сада. В общей сложности компания выращивает 9 сортов черешни, включая знаменитые: «Валерий Чкалов», «Эрли Лори», «Крупноплодная» и «Мелитопольская черная».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что поставки мелитопольской черешни в Петербург могут начаться со второй декады июня, когда ягоды станут транспортабельными. В прошлом году черешню из Запорожской области начали продавать в Москве, Пензе и Волгограде.

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