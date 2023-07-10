КНДР заявила о намерении сбивать американские самолеты-разведчики

Министерство обороны КНДР обвинило США в нарушении воздушного пространства страны, а также предупредило, что Пхеньян готов сбивать американские разведывательные самолеты и беспилотники.

«Нет никакой гарантии, что такое шокирующее происшествие, как уничтожение стратегического разведывательного самолета ВВС США, не произойдет»,— цитирует Reuters неназванного представителя Минобороны, чье заявление распространили местные новостные агентства.

Кроме того, Северная Корея обвинила США в «ядерном шантаже» и провоцировании ядерного конфликта в регионе, ссылаясь на заход атомной подлодки USS Michigan в порт Пусана в середине июня. «Будет ли создана экстремальная ситуация, чего никто не желает, на Корейском полуострове или нет, зависит от будущих действий США, и, если произойдет какая-либо внезапная ситуация... США будут нести полную ответственность за это»,— заявил представитель Минобороны КНДР.

В Южной Корее уже заявили, что самолеты США не нарушали воздушного пространства КНДР, проводя рутинные полеты вокруг территории страны. В США заявления Пхеньяна пока никак не прокомментировали.

США проводят разведывательные полеты вокруг КНДР уже несколько десятилетий. КНДР в ответ регулярно обвиняет США и Южную Корею в эскалации ситуации на Корейском полуострове и доведении напряженности до грани ядерной войны.

Кирилл Сарханянц