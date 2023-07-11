Рейтинг эффективных

В рамках «Иннопрома» в текущем году вновь состоится презентация результатов рейтинга эффективности реализации промышленной политики в российских регионах. Оценка учитывает все ключевые показатели поддержки промышленных предприятий в регионах: от индекса промпроизводства до уровня цифровизации. Рейтингование проводит специальная комиссия, состав которой утверждается Минпромторгом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В нынешнем году на площадке «Иннопрома» Минпромторг РФ вновь представил результаты рейтинга региональных органов исполнительной власти в сфере промышленности. Оценка проводится третий год подряд.

В прошлом году в топ-20 наиболее эффективных промышленных регионов вошли: Республика Башкортостан, Москва, Московская область, Челябинская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край, Калужская, Ульяновская, Тульская, Ленинградская области, Пермский край, Липецкая, Нижегородская, Свердловская, Ростовская области, Республика Карелия, Самарская область, Алтайский край и Омская область.

Авторы рейтинга отмечают, что оценка позволяет провести анализ сильных и слабых сторон проводимой регионами политики по развитию промышленного потенциала и привлечению инвестиций в отрасль и определить лучшие практики в этой сфере. Также подобная оценка является инструментом вовлечения регионов в стимулирование промышленного развития (в том числе путем активного использования мер господдержки) и позволяет определить точки роста в развитии субъектов РФ, добавляют в ведомстве. Новые регионы пока в этой оценке не учитываются, включить их в рейтинг в Минпромторге обещают в следующем году.

Методология предусматривает рейтингование регионов по пяти блокам, учитывающим суммарно 38 показателей. В 2022-м оценка проводилась по 53 показателям, но с нынешнего года был изменен подход к рейтингованию — в частности, были исключены показатели, отражающие исключительно наличие каких-либо инструментов (регионального ФРП, региональной стратегии развития промышленности) и не характеризующие развитие в отрасли. Кроме того, отдельные показатели были унифицированы, а также сделан упор на их динамику.

Первый блок — «экономическое развитие региона» — отражает прирост доли обрабатывающих производств в структуре валового регионального продукта, индекс промышленного производства, объем отгруженной промышленной продукции, индекс физического объема инвестиций и рост несырьевого неэнергетического промышленного экспорта.

Второй и третий блоки оценивают усилия по предоставлению региональных мер поддержки, привлечению федеральных средств, а также работу по созданию промышленной инфраструктуры. В частности, показатели второго блока позволяют оценить работу региональных команд по разработке и принятию мер государственной поддержки, объемы заложенных средств в государственных программах развития промышленности, эффективность работы региональных фондов развития промышленности, а также оценить, насколько востребованы региональные меры государственной поддержки. Третий блок посвящен оценке эффективности взаимодействия с Минпромторгом и Фондом развития промышленности, в том числе путем вовлечения предприятий в процесс получения федеральных мер государственной поддержки, а также оценке эффективности использования имеющегося инструментария для создания промышленной инфраструктуры.

В четвертом блоке, связанном с деловой активностью региона, по сравнению с прошлым годом были исключены показатели по работе с движением Worldskills, при этом добавлены показатели, позволяющие оценить работу по созданию образовательно-производственных кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и участие предприятий субъекта в премии «Молодой промышленник года». Также были унифицированы показатели, отражающие конгрессно-выставочную деятельность: этот механизм продвижения продукции используют практически все регионы, коллективные стенды представлены на многих отраслевых выставках.

Наконец, последний, пятый блок направлен на оценку цифровизации промышленности в регионах и непосредственно связан с работой в системе ГИСП (Государственная информационная система промышленности) — здесь изменения методологии коснулись лишь корректировки баллов по показателям с учетом результатов прошлого года.

«Обновленная методика расчета позволяет оценить работу региональных команд по направлениям, на которые региональный министр способен оказать непосредственное влияние. Конечно, учтена экономическая ситуация 2022 года, определенные показатели скорректированы к уменьшению в шкале расчета»,— пояснили «Ъ» в Минпромторге. В целях совершенствования подхода к рейтингованию были учтены и предложения от регионов, а также позиции Минэкономики, Минобразования, Минпросвещения, Агентства стратегических инициатив, Торгово-промышленной палаты и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Нововведения коснулись и номинаций рейтинга текущего года. Помимо первых трех призовых мест и номинации «Прорыв года», которой отмечаются регионы, совершившие наибольший рывок в развитии промышленного потенциала (более 20 позиций), отдельными номинациями «Лучший в блоке» будут отмечены пять регионов с самыми высокими баллами по сумме показателей в блоках.

Наталья Ильина