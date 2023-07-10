Компания Mars рассматривает возможность окончательного ухода из России. Как пишут СМИ со ссылкой на источники, производитель шоколадных батончиков и кормов для животных сейчас оценивает экономические последствия в случае передачи активов местному менеджменту. Поводом для этого стала проверка Генпрокуратурой вероятного финансирования корпорацией вооруженных сил Украины. Обращение в надзорное ведомство на прошлой неделе написал Виталий Бородин, представившийся главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. По его мнению, Mars зарабатывает в России миллиарды и якобы спонсирует ВСУ, прикрываясь гуманитарными целями. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич не исключает, что эта ситуация станет катализатором к уходу из России многих других иностранных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По разным данным, более 80% западных компаний продолжают работать в России. Ушли чуть больше 240, а оставшиеся 1,14 тыс. показали по итогам 2022 года оборот более $200 млрд, прибыль — почти $15 млрд, а также заплатили налоги в размере $3,5 млрд. Среди них такие гиганты, как Philip Morris International, Pepsi, Danone, Mars, Procter&Gamble и другие. Однако, судя по всему, скоро картина изменится.

Компания Mars, производящая популярные шоколадные батончики и корм для животных, решила рассмотреть возможность полного отказа от деятельности в России. Произошло это не в результате давления украинцев или европейской общественности, а по инициативе особо бдительных россиян.

С жалобой в прокуратуру обратился некий Виталий Бородин, называющий себя главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и ранее известный доносами на популярных артистов. Считается, что, наряду с Анной Коробковой, он — один из самых влиятельных доносчиков в стране. В прошлом фигуранты его обращений уже становились иноагентами или лишались возможности выступать. Не ускользают от внимания Бородина и корпоративные игроки. Ранее он уже требовал проверить на предмет финансирования ВСУ кондитерскую компанию «Конти-Рус», а теперь вот пришла очередь Mars.

По логике Бородина, корпорация зарабатывает у нас миллиарды, из них спонсирует Украину и, возможно, ВСУ, прикрываясь гуманитарными целями. Действительно, на сайте компании говорится, что с весны 2022 года все прибыли от российских продаж направляются на благотворительность и помощь беженцам. Однако вместе с тем отмечается, что бизнес понимает свою ответственность перед российскими сотрудниками и покупателями и продолжит работу в нашей стране, пока это возможно.

Казалось бы, такую гибкость можно только приветствовать и приводить в пример, однако подмосковная прокуратура приняла жалобу и приступила к проверкам.

Если силовики сочтут претензии обоснованными, то зарегистрированной в Ступино ООО «Марс», а также руководству во главе с Валерием Щаповым грозят серьезные обвинения. Вплоть до государственной измены. Иными словами, борьба дочерней компании за продолжение работы на отечественном рынке будет рассматриваться как уголовное деяние.

Вряд ли после этого кто-то всерьез удивится не только новому всплеску уходов иностранных компаний, но и отъезду многих профессиональных сотрудников, имеющих опыт работы в международных корпорациях. Кто же знает, когда эта строчка в резюме превратится из достоинства в доказательство пособничества врагу?

Более того, вольная трактовка законодательства способна повиснуть дамокловым мечом над всем россиянами, имеющими гражданство стран ЕС или США. Их налоги ведь тоже вполне могут использоваться для финансирования украинской армии. В минусе останутся только россияне. Хотя, как комментирует сам инициативный гражданин Бородин, «не будет "Марса", будет "Аленка". Ничего страшного, будем кушать шоколадку "Аленка". Наши граждане поймут».

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