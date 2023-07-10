Вагит Алекперов возглавил рейтинг богатейших россиян по дивидендам за 2022 год

Forbes представил рейтинг 50 богатейших россиян по дивидендам за 2022 год. Возглавил рейтинг совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, чьи дивидендные доходы журнал оценил в 156 млрд руб. Общий доход участников рейтинга — 1,39 трлн руб.
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В топ-10 вошли:
- акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (доходы 155,7 млрд руб.),
- президент и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин (148,6 млрд руб.),
- основатель трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко (141 млрд руб.),
- совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (104,1 млрд руб.),
- совладелец «Сибура» Геннадий Тимченко (82,9 млрд руб.),
- совладелец «Фосагро» Андрей Гурьев (81 млрд руб.),
- основатель и основной акционер USM Алишер Усманов (64,7 млрд руб.),
- бывший вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун (51,2 млрд руб.),
- владелец Урало-Сибирской металлургической компании (сейчас входит в АО «Эталон») Юрий Антипов (43,2 млрд руб.),
- депутат Госдумы, акционер холдинга USM Андрей Скоч (39,9 млрд руб.).
Forbes сообщал, что за 2022 год уменьшилось состояние 13 российских миллиардеров, в сумме они потеряли $8,5 млрд. Самые большие потери, по данным издания, понес Павел Дуров — $3,6 млрд.