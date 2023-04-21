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Коммерсантъ FM
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Дуров возглавил рейтинг самых обедневших в 2022 году российских миллиардеров по версии Forbes

По данным Forbes, за 2022 год уменьшилось состояние 13 российских миллиардеров, в сумме они потеряли $8,5 млрд. Самые большие потери понес Павел Дуров — $3,6 млрд.

В число наиболее обедневших вошли:

  • Павел Дуров (его состояние в 2023 году оценивается в $11,5 млрд, потери за год — $3,6 млрд);
  • Леонид Богуславский ($3,6 млрд, потерял $1,1 млрд);
  • Дмитрий и Игорь Бухман (по $7 млрд у каждого, потеряли по $1,1 млрд);
  • Фархад Ахмедов ($1,1 млрд, потерял $0,6 млрд);
  • Олег Бойко ($1,1 млрд, потерял $0,2 млрд);
  • Дмитрий Рыболовлев и его семья ($6,4 млрд, потерял $0,2 млрд);
  • Петр Авен ($4,2 млрд, потерял $0,1 млрд);
  • Елена Батурина ($1,3 млрд, потеряла $0,1 млрд);
  • Андрей Косогов ($1,1 млрд, потерял $0,1 млрд);
  • Александр Мамут ($2 млрд, потерял $0,1 млрд);
  • Александр Светаков ($2,1 млрд, потерял $0,1 млрд);
  • Глеб Фетисов ($1,1 млрд, потерял $0,1 млрд).

При этом в новый рейтинг Forbes включили 110 российских бизнесменов против 88 в прошлом году. Большинство из них сумели увеличить состояние на фоне восстановления российского фондового рынка, отмечает издание.

Лаура Кеффер

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