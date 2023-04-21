Дуров возглавил рейтинг самых обедневших в 2022 году российских миллиардеров по версии Forbes

По данным Forbes, за 2022 год уменьшилось состояние 13 российских миллиардеров, в сумме они потеряли $8,5 млрд. Самые большие потери понес Павел Дуров — $3,6 млрд.

В число наиболее обедневших вошли:

Павел Дуров (его состояние в 2023 году оценивается в $11,5 млрд, потери за год — $3,6 млрд);

Леонид Богуславский ($3,6 млрд, потерял $1,1 млрд);

Дмитрий и Игорь Бухман (по $7 млрд у каждого, потеряли по $1,1 млрд);

Фархад Ахмедов ($1,1 млрд, потерял $0,6 млрд);

Олег Бойко ($1,1 млрд, потерял $0,2 млрд);

Дмитрий Рыболовлев и его семья ($6,4 млрд, потерял $0,2 млрд);

Петр Авен ($4,2 млрд, потерял $0,1 млрд);

Елена Батурина ($1,3 млрд, потеряла $0,1 млрд);

Андрей Косогов ($1,1 млрд, потерял $0,1 млрд);

Александр Мамут ($2 млрд, потерял $0,1 млрд);

Александр Светаков ($2,1 млрд, потерял $0,1 млрд);

Глеб Фетисов ($1,1 млрд, потерял $0,1 млрд).

При этом в новый рейтинг Forbes включили 110 российских бизнесменов против 88 в прошлом году. Большинство из них сумели увеличить состояние на фоне восстановления российского фондового рынка, отмечает издание.

Лаура Кеффер