Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мотылек обеспечит тишину

Чешуйки на его крыльях служат превосходной акустической защитой

Ученые из Бристольского университета обнаружили, что чешуйки на крыльях мотылька — отличные звукопоглотители. Искусственные чешуйки могут быть очень эффективны в звукопоглощающих панелях.

Фото: sahil-muhammed / unsplash.com

Фото: sahil-muhammed / unsplash.com

Летучие мыши едят мотыльков, поэтому между хищником и жертвой идет гонка вооружений. Эхолокация, с помощью которой охотятся летучие мыши,— прекрасный способ выявить съедобный объект. В ответ мотыльки создали такое покрытие на своих крыльях, что оно почти не отражает ультразвуковые (и отчасти звуковые тоже) волны, из-за чего насекомое становится почти незаметным для летучей мыши.

Крылышки мотылька с их особыми чешуйками и дали старт новой технологии шумоподавления, которую разрабатывают в Бристольском университете.

Профессор Марк Холдерид и его команда поместили кусочки крыльев мотылька на алюминиевый диск и проверяли, во-первых, под каким углом к звуковой волне шумопоглощение становится наилучшим, а во-вторых, как сказывается на шумопоглощении удаление чешуек с крылышка.

В лучшем случае крылышко мотылька поглощает 87% звука, а удаление чешуек очень быстро снижает эту способность до нуля. Но что особенно интересно, толщина крылышка у мотылька составляет всего 1/50 длины волны звука, а обеспечивает такую тишину!

Города становятся все громче, и вопрос звукоизоляции стоит все острее. Внедрение в строительство мотыльковых технологий снизит стоимость работ, но дело не только в строительстве. Звукоизоляция нужна и в машинах, и в самолетах. Легко представить себе, какой будет экономия у авто- и самолетостроителей, когда мотыльковые технологии удастся применить!

Бристольские ученые планируют воспроизвести «технологию» звукопоглощения крылышек мотылька. Осталось только переделать чешуйки так, чтобы они в большей степени поглощали обычный, а не ультразвук.

«Однажды вы наклеите обои и перестанете слышать внешний шум»,— обещает профессор Холдерид.

По материалам.

Ольга Грибова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...