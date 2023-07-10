Мотылек обеспечит тишину

Ученые из Бристольского университета обнаружили, что чешуйки на крыльях мотылька — отличные звукопоглотители. Искусственные чешуйки могут быть очень эффективны в звукопоглощающих панелях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sahil-muhammed / unsplash.com Фото: sahil-muhammed / unsplash.com

Летучие мыши едят мотыльков, поэтому между хищником и жертвой идет гонка вооружений. Эхолокация, с помощью которой охотятся летучие мыши,— прекрасный способ выявить съедобный объект. В ответ мотыльки создали такое покрытие на своих крыльях, что оно почти не отражает ультразвуковые (и отчасти звуковые тоже) волны, из-за чего насекомое становится почти незаметным для летучей мыши.

Крылышки мотылька с их особыми чешуйками и дали старт новой технологии шумоподавления, которую разрабатывают в Бристольском университете.

Профессор Марк Холдерид и его команда поместили кусочки крыльев мотылька на алюминиевый диск и проверяли, во-первых, под каким углом к звуковой волне шумопоглощение становится наилучшим, а во-вторых, как сказывается на шумопоглощении удаление чешуек с крылышка.

В лучшем случае крылышко мотылька поглощает 87% звука, а удаление чешуек очень быстро снижает эту способность до нуля. Но что особенно интересно, толщина крылышка у мотылька составляет всего 1/50 длины волны звука, а обеспечивает такую тишину!

Города становятся все громче, и вопрос звукоизоляции стоит все острее. Внедрение в строительство мотыльковых технологий снизит стоимость работ, но дело не только в строительстве. Звукоизоляция нужна и в машинах, и в самолетах. Легко представить себе, какой будет экономия у авто- и самолетостроителей, когда мотыльковые технологии удастся применить!

Бристольские ученые планируют воспроизвести «технологию» звукопоглощения крылышек мотылька. Осталось только переделать чешуйки так, чтобы они в большей степени поглощали обычный, а не ультразвук.

«Однажды вы наклеите обои и перестанете слышать внешний шум»,— обещает профессор Холдерид.

По материалам.

Ольга Грибова