В Судане в результате авиаудара погибли 22 человека

В результате авиаудара, нанесенного ВС Судана по Омдурману, погибли по меньшей мере 22 человека. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на минздрав провинции Хартум, где расположены округ Омдурман и второй по величине город Судана с одноименным названием.

Суданская армия тем временем заявила об уничтожении 20 «солдат-повстанцев» и их вооружения. По данным минздрава, в результате удара пострадали десятки человек.

В Судане с середины апреля продолжаются боестолкновения между ВС и Силами быстрого реагирования (СБР). В последние дни боевые действия были сосредоточены в Омдурмане, поскольку западная часть города является ключевым маршрутом снабжения для СБР.

По данным федерального Минздрава, по меньшей мере 1133 человека погибли в ходе боевых действий в столице, а также регионах Кордофан и Дарфур. За время конфликта более 2,9 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, из них почти 700 тыс. человек бежали в соседние страны, сообщает Reuters.

В апреле между регулярной армией и СБР возникли разногласия по поводу перехода к гражданскому правлению.

Мария Федотова