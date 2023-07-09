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Коммерсантъ FM
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Россиянин Сафиуллин прошел в четвертьфинал Wimbledon

Российский теннисист Роман Сафиуллин выиграл в матче с канадцем Денисом Шаповаловым в четвертом круге Wimbledon. Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:3, 6:1, 6:3.

25-летний Сафиуллин находится на 92-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он впервые вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема. У него также нет побед в турнирах под эгидой организации. По данным статистической службы Opta, Сафиуллин — третий игрок ниже 75-го места в рейтинге ATP, который смог пройти в четвертьфинал Wimbledon за последние десять лет.

24-летний Шаповалов занимает 29-е место в рейтинге АТР. На его счету один титул под эгидой организации. В 2021 году он вышел в полуфинал Wimbledon, что стало его лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Wimbledon проходит на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета с 3 по 16 июля. Его призовой фонд — $56,3 млн. В этом году к участию допущены российские и белорусские теннисисты. BBC со ссылкой на организаторов турнира сообщала, что граждан России и Белоруссии не пустят на Wimbledon, если их спонсорами являются подсанкционные компании.

Олеся Павленко

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