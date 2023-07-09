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Рублев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Wimbledon

Россиянин Андрей Рублев обыграл казахстанца Александра Бублика в матче четвертого круга Wimbledon. Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4. Рублев вышел в четвертьфинал Wimbledon впервые в карьере.

В первом сете Андрей Рублев повредил палец, из-за чего несколько раз вызывал врача на корт. Игра продолжалась 3 часа 17 минут.

25-летний Андрей Рублев находится на седьмом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он победил в 13 турнирах под эгидой организации. Его лучшим достижением в турнирах Большого шлема был выход в четвертый круг Wimbledon.

26-летний Александр Бублик располагается на 26-м месте в рейтинге АТР. Он победил в двух турнирах под эгидой организации. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема был выход в четвертый круг Wimbledon в этом году.

Wimbledon проходит на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета с 3 по 16 июля. Призовой фонд турнира — $56,3 млн. В этом году к участию допущены российские и белорусские теннисисты. BBC со ссылкой на организаторов турнира сообщала, что граждан России и Белоруссии не пустят на Wimbledon, если их спонсорами являются подсанкционные компании.

О выступлении Рублева на Wimbledon — в материале «Ъ» «Андрей Рублев вышел раньше всех».

Олеся Павленко

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