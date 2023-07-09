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Коммерсантъ FM
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Россиянка Мирра Андреева вышла в четвертый круг Wimbledon

Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла в матче с россиянкой Анастасией Потаповой в третьем круге турнира Большого шлема Wimbledon. Встреча закончилась со счетом 6:2, 7:5.

16-летняя Мирра Андреева находится на 102-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В этом году она впервые участвует в турнирах Большого шлема. На Roland Garros во Франции она выбыла в третьем круге.

22-летняя Анастасия Потапова находится на 23-й строчке в рейтинге WTA. Она победила в пяти турнирах под эгидой организации. В 2016 году Потапова выиграла в юниорском турнире Wimbledon.

Wimbledon проходит на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета с 3 по 16 июля. Его призовой фонд — $56,3 млн. В этом году к участию допущены российские и белорусские теннисисты. Ранее BBC со ссылкой на организаторов турнира сообщала, что граждан России и Белоруссии не пустят на Wimbledon, если их спонсорами являются подсанкционные компании.

О перспективах российских спортсменок на Wimbledon — в колонке Владимира Осипова.

Олеся Павленко

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