Андрей Рублев вышел раньше всех

На стартовавшем в Лондоне Wimbledon раньше всех во второй круг мужского одиночного разряда вышел россиянин Андрей Рублев, уверенно победивший в трех сетах прошлогоднего чемпиона в паре австралийца Макса Перселла. В 1/32 финала седьмой номер мирового рейтинга встретится со своим соотечественником Асланом Карацевым, который, в свою очередь, провел четыре сета во встрече с молодым французом Люка Ван Ашем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрею Рублеву для победы в своем первом матче на Wimbledon потребовалось всего полтора часа

Фото: SEBASTIEN BOZON / AFP Андрею Рублеву для победы в своем первом матче на Wimbledon потребовалось всего полтора часа

Фото: SEBASTIEN BOZON / AFP

Первые круги на турнирах Большого шлема опасны необъяснимыми сюрпризами. Достаточно вспомнить хотя бы поражение Даниила Медведева от 172-й ракетки мира бразильца Тиагу Сейбота Вилда на старте недавнего Roland Garros. Однако к Андрею Рублеву это утверждение относится в меньшей степени. Находясь в первой десятке уже четвертый сезон подряд, он оступился на старте мейджоров лишь однажды — также в Париже, в 2021 году, когда проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу.

Встреча с австралийцем Максом Перселлом не должна была представлять для россиянина особых сложностей. В мировом рейтинге соперник находится сейчас не так уж низко — на 64-м месте, но в одиночке выступает в основном на «челленджерах», профессиональных турнирах более низкой категории по сравнению с состязаниями АТР. Правда, делает это Перселл порой очень удачно. В феврале и марте он выиграл в Индии три «челленджера» подряд, заработав на них 300 рейтинговых очков — больше, чем полагается за победу на турнире категории 250. Но главная опасность для Рублева заключалась в том, что трава для Перселла — вполне подходящее покрытие. Неслучайно в прошлом году вместе со своим соотечественником Мэттью Эбденом он сенсационно выиграл Wimbledon в паре, победив по ходу дела дуэты с тремя наивысшими номерами посева.

Игра Перселла, как и подавляющего большинства специалистов парного разряда, основана на хорошей подаче и качественной игре с лета. Но временами он неплох и на задней линии, хотя там до Рублева ему очень далеко. Поначалу россиянин не без труда держал свою подачу, но, сделав брейк в шестом гейме, уверенно довел первую партию до конца. Во втором сете Перселл ушел вперед и вел 5:2. Однако в тот самый момент, когда казалось, что ситуация в матче выровняется, случилось непредвиденное. Уступив несколько обидных очков подряд и затеяв спор с судьей, австралиец на время абсолютно потерял нити игры, в то время как к Рублеву вернулась концентрация внимания. В результате начиная со счета 5:3 и 30:15 на подаче австралийца россиянину удалось выиграть 19 очков подряд, что позволило ему не только повести 2:0 по партиям, но и запастись брейком на старте третьего сета. В следующих двух геймах соперники обменялись подачами, а дальше матч на полной скорости устремился к своему завершению.

Уже через 1 час 33 минуты после первого удара по мячу Рублев праздновал победу — 6:3, 7:5, 6:4, став первым участником мужского одиночного турнира, вышедшим во второй круг.

Это позволило россиянину избежать дополнительной нервотрепки, поскольку через некоторое время Wimbledon накрыла грозовая туча, начался дождь, и были остановлены все матчи, включая тот, в котором определялся его следующий оппонент. Причем именно в нем ситуация была наиболее интригующей: Аслан Карацев, игравший с молодым французом Люка Ван Ашем вел 2:1 по сетам, а в четвертой партии при счете 5:4 имел на своей подаче 40:40.

19-летний Ван Аш, чемпион юниорского Roland Garros 2021 года, новое лицо в первой сотне мирового рейтинга. Он попал туда лишь в марте, после того как выиграл два крупных «челленджера» в По и Сан-Ремо на разных покрытиях — харде и грунте. Оценивать перспективы вчерашнего юниора пока рановато в силу его невысокого роста, но на фоне Карацева француз выглядел неплохо и смог взять один сет. Доигрывание же не затянулось. Одно очко россиянин добыл комбинацией, состоявшей их двух касаний по мячу, а другое — первой подачей. В итоге — 6:7 (4:9), 6:4, 6:2, 6:4 за 3 часа 20 минут. Выиграв ударами навылет 57 очков, Карацев допустил 60 невынужденных ошибок.

Предсказать победителя в российском противостоянии среды непросто. Соперники прекрасно знают друг друга, два года назад взяли парный титул в Дохе, поэтому на первый план выйдет психология. В пользу Рублева говорит тот факт, что Карацев стоит в рейтинге гораздо ниже, замыкая топ-50. Однако их единственная очная встреча — полуфинал турнира в Дубае 2021 года — осталась за Карацевым, который тогда находился на пике и взял свой самый престижный титул.

Евгений Федяков

Первый круг Wimbledon Мужчины. Андрей Рублев (Россия, 7)—Макс Перселл (Австралия) 6:3, 7:5, 6:4. Лоренцо Музетти (Италия, 14)—Пабло Варильяс (Перу) 6:3, 6:1, 7:5. Аслан Карацев (Россия)—Люка Ван Аш (Франция) 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4. Хуберт Хуркач (Польша, 17)—Альберт Рамо-Виньолас (Испания) 6:1, 6:4, 6:4. Новак Джокович (Сербия, 2)—Педро Качин (Аргентина) 6:3, 6:3, 7:6 (7:4). Каспер Рууд (Норвегия, 4)—Лоран Локоли (Франция) 6:1, 5:7, 6:4, 6:3. Женщины. Ига Швёнтек (Польша, 1)—Чжу Линь (Китай) 6:1, 6:3. Виктория Азаренко (Белоруссия, 19)—Юань Юэ (Китай) 6:4, 5:7, 6:4. Джессика Пегула (США, 4)—Лорен Дэвис (США) 6:2, 6:7 (8:10), 6:3. Кристина Букша (Испания)—Камилла Рахимова (Россия) 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). Ана Богдан (Румыния)—Людмила Самсонова (Россия, 15) 7:6 (7:1), 7:6 (7:4). Вероника Кудерметова (Россия, 12)—Кайя Канепи (Эстония) 7:6 (7:4), 6:4. Каролина Гарсия (Франция, 5)—Кэти Волынец (Украина) 6:4, 6:3. Дарья Касаткина (Россия, 11)—Кэролайн Доулхайд (США) 6:1, 6:4.