Андрей Рублев вышел раньше всех

На стартовавшем в Лондоне Wimbledon раньше всех во второй круг мужского одиночного разряда вышел россиянин Андрей Рублев, уверенно победивший в трех сетах прошлогоднего чемпиона в паре австралийца Макса Перселла. В 1/32 финала седьмой номер мирового рейтинга встретится со своим соотечественником Асланом Карацевым, который, в свою очередь, провел четыре сета во встрече с молодым французом Люка Ван Ашем.
Андрею Рублеву для победы в своем первом матче на Wimbledon потребовалось всего полтора часа
Фото: SEBASTIEN BOZON / AFP
Первые круги на турнирах Большого шлема опасны необъяснимыми сюрпризами. Достаточно вспомнить хотя бы поражение Даниила Медведева от 172-й ракетки мира бразильца Тиагу Сейбота Вилда на старте недавнего Roland Garros. Однако к Андрею Рублеву это утверждение относится в меньшей степени. Находясь в первой десятке уже четвертый сезон подряд, он оступился на старте мейджоров лишь однажды — также в Париже, в 2021 году, когда проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу.
Встреча с австралийцем Максом Перселлом не должна была представлять для россиянина особых сложностей. В мировом рейтинге соперник находится сейчас не так уж низко — на 64-м месте, но в одиночке выступает в основном на «челленджерах», профессиональных турнирах более низкой категории по сравнению с состязаниями АТР. Правда, делает это Перселл порой очень удачно. В феврале и марте он выиграл в Индии три «челленджера» подряд, заработав на них 300 рейтинговых очков — больше, чем полагается за победу на турнире категории 250. Но главная опасность для Рублева заключалась в том, что трава для Перселла — вполне подходящее покрытие. Неслучайно в прошлом году вместе со своим соотечественником Мэттью Эбденом он сенсационно выиграл Wimbledon в паре, победив по ходу дела дуэты с тремя наивысшими номерами посева.
Игра Перселла, как и подавляющего большинства специалистов парного разряда, основана на хорошей подаче и качественной игре с лета. Но временами он неплох и на задней линии, хотя там до Рублева ему очень далеко. Поначалу россиянин не без труда держал свою подачу, но, сделав брейк в шестом гейме, уверенно довел первую партию до конца. Во втором сете Перселл ушел вперед и вел 5:2. Однако в тот самый момент, когда казалось, что ситуация в матче выровняется, случилось непредвиденное. Уступив несколько обидных очков подряд и затеяв спор с судьей, австралиец на время абсолютно потерял нити игры, в то время как к Рублеву вернулась концентрация внимания. В результате начиная со счета 5:3 и 30:15 на подаче австралийца россиянину удалось выиграть 19 очков подряд, что позволило ему не только повести 2:0 по партиям, но и запастись брейком на старте третьего сета. В следующих двух геймах соперники обменялись подачами, а дальше матч на полной скорости устремился к своему завершению.
Уже через 1 час 33 минуты после первого удара по мячу Рублев праздновал победу — 6:3, 7:5, 6:4, став первым участником мужского одиночного турнира, вышедшим во второй круг.
Это позволило россиянину избежать дополнительной нервотрепки, поскольку через некоторое время Wimbledon накрыла грозовая туча, начался дождь, и были остановлены все матчи, включая тот, в котором определялся его следующий оппонент. Причем именно в нем ситуация была наиболее интригующей: Аслан Карацев, игравший с молодым французом Люка Ван Ашем вел 2:1 по сетам, а в четвертой партии при счете 5:4 имел на своей подаче 40:40.
19-летний Ван Аш, чемпион юниорского Roland Garros 2021 года, новое лицо в первой сотне мирового рейтинга. Он попал туда лишь в марте, после того как выиграл два крупных «челленджера» в По и Сан-Ремо на разных покрытиях — харде и грунте. Оценивать перспективы вчерашнего юниора пока рановато в силу его невысокого роста, но на фоне Карацева француз выглядел неплохо и смог взять один сет. Доигрывание же не затянулось. Одно очко россиянин добыл комбинацией, состоявшей их двух касаний по мячу, а другое — первой подачей. В итоге — 6:7 (4:9), 6:4, 6:2, 6:4 за 3 часа 20 минут. Выиграв ударами навылет 57 очков, Карацев допустил 60 невынужденных ошибок.
Предсказать победителя в российском противостоянии среды непросто. Соперники прекрасно знают друг друга, два года назад взяли парный титул в Дохе, поэтому на первый план выйдет психология. В пользу Рублева говорит тот факт, что Карацев стоит в рейтинге гораздо ниже, замыкая топ-50. Однако их единственная очная встреча — полуфинал турнира в Дубае 2021 года — осталась за Карацевым, который тогда находился на пике и взял свой самый престижный титул.
Первый круг Wimbledon
Мужчины. Андрей Рублев (Россия, 7)—Макс Перселл (Австралия) 6:3, 7:5, 6:4. Лоренцо Музетти (Италия, 14)—Пабло Варильяс (Перу) 6:3, 6:1, 7:5. Аслан Карацев (Россия)—Люка Ван Аш (Франция) 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4. Хуберт Хуркач (Польша, 17)—Альберт Рамо-Виньолас (Испания) 6:1, 6:4, 6:4. Новак Джокович (Сербия, 2)—Педро Качин (Аргентина) 6:3, 6:3, 7:6 (7:4). Каспер Рууд (Норвегия, 4)—Лоран Локоли (Франция) 6:1, 5:7, 6:4, 6:3.
Женщины. Ига Швёнтек (Польша, 1)—Чжу Линь (Китай) 6:1, 6:3. Виктория Азаренко (Белоруссия, 19)—Юань Юэ (Китай) 6:4, 5:7, 6:4. Джессика Пегула (США, 4)—Лорен Дэвис (США) 6:2, 6:7 (8:10), 6:3. Кристина Букша (Испания)—Камилла Рахимова (Россия) 6:3, 4:6, 7:6 (11:9). Ана Богдан (Румыния)—Людмила Самсонова (Россия, 15) 7:6 (7:1), 7:6 (7:4). Вероника Кудерметова (Россия, 12)—Кайя Канепи (Эстония) 7:6 (7:4), 6:4. Каролина Гарсия (Франция, 5)—Кэти Волынец (Украина) 6:4, 6:3. Дарья Касаткина (Россия, 11)—Кэролайн Доулхайд (США) 6:1, 6:4.
Теннисные рейтинги
Рейтинг АТР
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 7675 очков. 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7595. 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5890. 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4670. 6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4510. 7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4255. 8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3345. 9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3310. 10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085. 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 3035. 12 (12). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2760. 13 (13). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2610. 14 (14). Борна Чорич (Хорватия) — 2305. 15 (17). Томми Пол (США) — 2250. 16 (15). Лоренцо Музетти (Италия) — 2210. 17 (16). Алекс де Минор (Австралия) — 2115. 18 (18). Хуберт Хуркач (Польша) — 2060. 19 (19). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 1860. 20 (20). Пабло Кареньо Буста (Испания) — 1640… 50 (47). Аслан Карацев — 888... 92 (94). Роман Сафиуллин — 663... 97 (97). Александр Шевченко (все — Россия) — 623.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8990 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8066. 3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5090. 4 (4). Джессика Пегула (США) — 4995. 5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4845. 6 (6). Унс Джабир (Тунис) — 3547. 7 (7). Кори Гауфф (США) — 3435. 8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3301. 9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3101. 10 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2935. 11 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2830. 12 (12) Вероника Кудерметова — 2600. 13 (13). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2560. 14 (14). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2380. 15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2360. 16 (16). Каролина Мухова (Чехия) — 2294. 17 (17). Елена Остапенко (Латвия) — 2150. 18 (25). Мэдисон Кис (США) — 2106. 19 (18). Каролина Плишкова (Чехия) — 2055. 20 (19). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1996… 22 (21). Екатерина Александрова — 1915. 23 (22). Анастасия Потапова — 1845... 40 (39). Анна Блинкова — 1153… 61 (57). Анна Калинская — 933... 68 (64). Элина Аванесян — 882... 72 (70). Камилла Рахимова — 837... 98 (98). Диана Шнайдер — 684... 102 (102). Мирра Андреева (все — Россия) — 651.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.