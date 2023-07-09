Лавров обсудил с главой МИД Турции возвращение командиров «Азова» на Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Одной из тем разговора стало возвращение командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) на Украину.

Командиры «Азова» были отправлены в Турцию в сентябре 2022 года в рамках обмена военнопленными с Россией, который прошел при посредничестве Турции и Саудовской Аравии. В Турции они должны были оставаться до завершения боевых действий на Украине, отмечал 8 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением главарей "Азова" из Стамбула в Киев»,— говорится в сообщении МИД России по итогам переговоров Сергея Лаврова и Хакана Фидана.

«Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. Соответствующие шаги, как было подчеркнуто, могут привести только к негативным последствиям»,— отмечается в сообщении российского ведомства.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский после рабочей поездки в Турцию сообщил о возвращении пятерых командиров «Азова». Дмитрий Песков назвал передачу командиров нарушением договоренностей и отметил, что власти России не были предупреждены о готовящейся передаче азовцев.

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Мария Федотова