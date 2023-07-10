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Авторынок движется на низкой передаче

Темпы продаж новых авто в Петербурге отстают от общероссийских

В июне 2023 года в Санкт-Петербурге было продано 4343 новых автомобиля — почти в 2,3 раза больше, чем в июне прошлого года. Это максимальный месячный результат за прошедший год, тем не менее темпы восстановления городского авторынка все еще меньше, чем в целом по стране: в России за первый месяц лета зафиксирован 2,5-кратный рост продаж. Эксперты объясняют отставание региональным спросом на автомобили в более дорогом ценовом сегменте, который труднее удовлетворить в условиях нынешних ограничений.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Регистрации легковых автомобилей в Санкт-Петербурге в июне 2023 года составили 4343 единиц, что на 126,6% больше результата за июнь прошлого года — 1917 машин, сообщили «Ъ-СПб» в «Автостат Инфо». В мае продажи легковушек составляли 3832 единиц, и, таким образом, авторынок Санкт-Петербурга за месяц вырос по новым продажам на 13,3%. В структуре продаж большую часть составляли иномарки (3557 авто или 81,9%), российских автомобилей было продано 786 штук. Рост продаж иномарок относительно результатов июня 2022 года составил 118,1%, темпы роста российских авто были выше — 174,8%.

За первое полугодие 2023 года в Санкт-Петербурге было продано 21 148 легковых автомобилей против 20 982 единиц за аналогичный период 2022 года, рост продаж в городе составил 0,8% против общероссийских 13,5%. Российским автомобилям отдали предпочтение 20% покупателей (4220 авто, на 66,4% больше, чем в первом полугодии прошлого года), иномарок продали 16 928 штук (меньше на 8,2%). «По сравнению с рынком России в целом, структура спроса на новые автомобили в Санкт-Петербурге объективно несколько смещена в сторону более дорогих моделей, и сейчас именно там наиболее существенные ограничения и дефицит, поэтому именно с этим мы связываем отставание от российского рынка»,— отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Среди марок лидером продаж все еще является Lada с долей регионального рынка в 15,1% — и за июнь (655 машин, рост 143,5%), и за полугодие (3743, +58,6%). Однако на остальных местах в топ-5 прочно обосновались китайские марки Chery, Geely, Haval и Exeed, демонстрирующие трех- и четырехкратный рост, и первые две марки вплотную приближаются по доле рынка к российскому лидеру — 13,8% и 12,5% соответственно. Лидером среди моделей за июнь стала Chery Tiggo 7 Pro с 291 продажей, за полугодие — Haval Jolion с 1318-ю машинами (в июне модель заняла второе место, продав 249 автомобилей). Российская Lada Granta 2190 — лишь третья за полугодие (1075 авто) и четвертая в рейтинге за июнь (234 автомобиля).

Регистрации легковых автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге в июне 2023 года составили 15 911 машин, что на 19,4% больше результата за аналогичный период 2022 года — 13 331 авто. В мае продажи подержанных легковушек составили 16 393 единицы, следовательно, перепродажи в первый месяц лета снизились на 2,9%. Пятерку лидеров среди марок, как и в продажах новых авто, возглавляет Lada, на втором месте — BMW, затем идут Kia, Volkswagen и Hyundai. Среди моделей лидером месячных продаж стал Ford Focus, остальные места в топ-5 заняли Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Kia Rio и Skoda Octavia.

За январь — июнь текущего года в Санкт-Петербурге перерегистрации легковых авто с пробегом выросли на 21,4% в годовом сравнении: с 74 218 до 90 111 единиц. «Ситуация в целом вполне объяснима: ограниченное предложение на рынке новых автомобилей вызывает перераспределение спроса в пользу вторичного рынка»,— говорит господин Бурмистров.

Вячеслав Калашников

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