«Гражданина Пушкина» судят за репост

На автора сетевого сообщества «Гражданин Пушкин» Александра Беляева подали в суд из-за публикаций о смене управляющей компании в жилом комплексе «Александровский», который расположен в городе Пушкин. Поводом для разбирательства стали посты, в которых фигурировало руководство компаний ООО «Балтстрой» и ООО «КУБ-строй СПб», а также бывший первый замглавы района. Шестеро истцов требуют защиты чести и достоинства, а также по миллиону рублей компенсации и опровержения информации, в которой деятельность указанных лиц называют мошенничеством. Однако выяснилось, что указанные в заявлении записи по факту размещены в другом паблике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Отправной точкой для судебного разбирательства над администратором паблика «Гражданин Пушкин» Александром Беляевым стала запись от 18 мая, размещенная в сетевом сообществе «ЖКАлександровский|Пушкин|Павловск|» и озаглавленная «ВНИМАНИЕ МОШЕННИКИ!!!». В ней говорится, что в городе Пушкин этой весной у парадных нескольких домов на улицах Анциферовская и Архитектора Данини появились объявления о проведении собраний собственников с целью сменить управляющую компанию с «Новой Ижоры» на «КУБ-строй СПб». Позднее была размещена информация, что жильцы, не принимавшие участие в голосовании, нашли заполненные от их имени бюллетени, где они якобы дают согласие на передачу управления. Одной из таких «согласившихся» оказалась Екатерина Рыжая (против нее тоже был составлен отдельный иск), которая разместила данное сообщение. Инициативная группа обратилась по этому поводу в жилищную инспекцию, прокуратуру, а также направила письмо главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Через несколько дней в «Гражданине Пушкине» была опубликована «краткая биография» Дениса и Антона Матвеевых, экс-начальника местного военкомата Дмитрия Петрова и его супруги Татьяны (ее называют владелицей ООО «Балтстрой»), Артема Каратуева (в публикации сказано, что это сын генерала-полковника Михаила Каратуева) и Александра Абросимова, которого связывают с Жилищным агентством Василеостровского района (ГУЖА). Автор указывает, что Антон Матвеев, Дмитрий Петров и Юлия Шифманович в равных долях владеют ООО «КУБ-строй СПб», где гендиректором выступает Александр Абросимов. Что касается Дениса Матвеева, то он упоминается в этой истории как отец Антона Матвеева, которого называют одним из предполагаемых инициаторов смены УК. В посте перечисляются «подвиги» каждого, и добавлено: «Мы поможем тогда следствию разобраться в этом "непростом" деле и с удовольствием предоставим всю информацию о бенефициарах этой истории». В частности, говорится о былых проблемах с законом у некоторых из упомянутых лиц, а также описывается суть якобы мошеннической схемы по смене УК.

Истцы считают, что автор паблика распространил ложную информацию, которая порочит их честь и достоинство, и поэтому требуют по миллиону рублей компенсации. «Эти лица никогда не участвовали в мошеннических действиях и не занимались обманом собственников жилых помещений, и в других действиях, описанных в публикации»,— говорится в заявлении от группы лиц. Любопытно, что истцы сочли порочащей не запись в группе «Гражданин Пушкин», а ее репост в паблике «ЖКАлександровский|Пушкин|Павловск|». В нем же от ответчика требуют разместить опровержения, однако господин Беляев, с его слов, отношения к нему не имеет.

В разговоре с «Ъ-СПб» Александр Беляев назвал требования оппонентов невыполнимыми. «Претензия у них почему-то именно к репосту в группу "ЖКАлександровский|Пушкин|Павловск|", а не к моему оригинальному посту. И якобы я должен удалить это из этой группы ЖК, и там же опубликовать опровержение каким-то магическим образом»,— сказал администратор «Гражданина Пушкина». Он также выразил уверенность, что жители упомянутых домов смогут через суд признать незаконность смены УК. Формально заседание именно по этой ситуации состоялось на днях, однако суд перенесли на 24 июля. Дело же о защите чести и достоинства начнут рассматривать в сентябре в Пушкинском райсуде.

Андрей Кучеров