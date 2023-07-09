Девять партий намерены участвовать в выборах верховного совета Хакасии

В Хакасии завершилось выдвижение кандидатов в депутаты верховного совета (ВС) республики. Всего в сентябрьских выборах намерены принять участие девять партий.

9 июля, в последний день подачи соответствующих документов в республиканскую избирательную комиссию, их представили региональные отделения ЛДПР и партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». В выборах примут участие и три другие парламентские партии, сдавшие документы ранее: «Единая Россия», КПРФ и «Новые люди». Кроме того, за депутатские мандаты намерены побороться «Родина», «Коммунисты России», «Партия за справедливость!» и Партия пенсионеров. В ГАС «Выборы» внесены данные уже более чем о 420 кандидатах в депутаты ВС.

«Последние решения по заверению списков будут приняты в начале следующей недели. Документы на регистрацию будут приниматься до 18:00 16 июля»,— сообщили «Ъ» в республиканском избиркоме.

Голосование в Хакасии будет проходить с 8 по 10 сентября. 25 депутатов ВС избираются по партспискам, 25 — по одномандатным округам.

Валерий Лавский, Новосибирск