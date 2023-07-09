В Волгоградской области потушен пожар в мебельном цеху

Пожарные потушили возгорание в мебельном цехе в городе Волжский Волгоградской области. Площадь пожара достигала 2 тыс. кв. м. Никто не пострадал.

Сообщение о пожаре поступило в региональное управление МЧС в 19:39. Происходило горение готовой продукции и «сгораемых конструкций в производственном здании». Пожар был локализован в 21:50 на площади 2 тыс. кв. м, полностью ликвидирован — в 23:55. Возгорание тушили 48 человек, использовалось 18 единиц техники.

Мэрия сообщала, что тушению огня мешал ветер. Мебельный цех находится возле порта города.

Леонид Уварчев