Музей ВДВ в Воронеже обещают достроить с задержкой на два месяца

Компания «Стройполимермонтаж» не выдерживает сроки, указанные в контракте с воронежской мэрией на строительство городского музея ВДВ: вместо 15 июля объект подрядчик обещает сдать в сентябре, уплатив штраф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Воронежа Фото: пресс-служба мэрии Воронежа

Как пояснили в администрации облцентра, в связи с финансовыми сложностями и увеличенными сроками поставки некоторых материалов, завершение строительных работ планируется не в середине июля, а в сентябре. «Их ход в ежедневном режиме находится на контроле заказчика»,- заверили в мэрии. В городском управлении строительной политики уточнили, что подрядная организация «не снимает с себя взятых обязательств и риска не достроить объект нет». «Но уже понятно, что установленные контрактом сроки выдержаны не будут»,- подтвердили в управлении.

По данным мэрии, при возведении музея ведется постоянный контроль выполнения графика работ, наличия необходимого количества специалистов и техники: «Подрядная организация гарантирует завершение строительных работ и уплату штрафов за просрочку исполнения обязательств по контракту». Так, сейчас ведется благоустройство территории, идет наружная и внутренняя отделка помещений, монтаж уличного освещения, инверсивной кровли и ряд других работ.

На подземном этаже объекта, в рамках разработанной ранее научной концепции музея ВДВ и его экспозиционного пространства, планируют разместить интерактивные зоны. По информации городского управления культуры, там могут быть использованы технологии дополненной реальности, где с их помощью посетители смогут, в частности, совершить виртуальный прыжок с парашютом.

В марте 2022 года подрядчиком объекта стало местное ООО «Стройполимермонтаж», которое оказалось единственным участником объявленных воронежскими властями торгов. Цена контракта составила 191,8 млн рублей. В ноябре прошлого года, посещая строительную площадку музея, градоначальник Вадим Кстенин поручал руководителям профильных подразделений мэрии «детально проработать перечень необходимого для функционирования музея оборудования». На эти цели было выделено 147 млн руб. в рамках областной адресной инвестпрограммы.

Елизавета Цветкова