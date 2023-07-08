Прокуратура Украины: в отношении 353 военнослужащих РФ возбуждены дела о военных преступлениях

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что 353 российских военнослужащих подозреваются в совершении военных преступлений, 219 военным предъявлены обвинения, а 53 человека уже получили наказания по приговорам украинских судов. В пресс-релизе ведомства не уточняется, учитывались ли в подсчетах заочные приговоры.

В заявлении ведомства, опубликованном в Telegram, также утверждается, что российская армия с начала военной операции совершила 94 тыс. военных преступлений и разрушила 115 тыс. объектов гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что наносит удары только по военным объектам.

Первый приговор российскому военному на Украине после начала боевых действий был вынесен в мае 2022 года — 21-летнего Вадима Шишимарина приговорили к пожизненному заключению, но потом заменили срок на 15 лет колонии за убийство 62-летнего жителя Сумской области.

В мае этого года глава СКР Александр Бастрыкин говорил, что в России с 2014 года было возбуждено 2,9 тыс. дел о преступлениях Украины в Донбассе. В рамках общего дела о применении Киевом запрещенных методов и средств ведения военных действий в одно производство объединены 1 284 уголовных дела. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге 6 июля заявила, что суды ДНР и ЛНР приговорили к длительным срокам заключения, в том числе к пожизненному, уже более 30 «украинских националистов».

В Ростове-на-Дону сейчас идет суд над 24 предполагаемыми участниками украинского подразделения «Азов» (признано в РФ террористическим и запрещено). Мужчинам, служившим в «Азове» в разное время и на различных должностях, и женщинам, работавшим в основном поварами, вменяют в вину насильственный захват власти в ДНР, а также участие в террористической организации.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов